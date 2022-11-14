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Авербух подвёл итоги московского этапа Гран-при России

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Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил выступления танцоров на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Авербух подвёл итоги московского этапа Гран-при России
  • РИА Новости

«Было очень интересно наблюдать за соревнованиями танцоров, все показали довольно высокий уровень. Результаты очень близкие, и все три пары мне понравились», — цитирует Авербуха ТАСС.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали победителями в танцах на льду на четвёртом этапе серии Гран-при России.

Второе место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин, третьими стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Ранее Татьяна Тарасова назвала конкурентку Камилы Валиевой и Александры Трусовой за звание лучшей в России.

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