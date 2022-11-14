Тарасова назвала конкурентку Валиевой и Трусовой за звание лучшей в России
- РИА Новости
«Туктамышева высококлассная фигуристка. Если она сможет сохранить такую форму, то сможет побороться с Валиевой и Трусовой за звание лучшей фигуристки России», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».
25-летняя спортсменка выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (230,56), третьей стала Софья Акатьева (225,37).
Ранее Катерина Гербольдт заявила, что Туктамышева может стать чемпионкой России.