Фигурист из команды Тутберидзе сообщил, что ему не хватает конкуренции в группе

Российский фигурист Арсений Федотов рассказал о тренировках в команде Этери Тутберидзе.

«Да, очень не хватает конкуренции с мальчиками. Тренировки с Валиевой и Щербаковой? Очень круто с ними тренироваться. Я всегда смотрю на них и стараюсь так же кататься», — цитирует Федотова РИА Новости.

Напомним, что фигурист одержал победу среди юниоров на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. В сумме он получил от судей 261,17 балла.

Таким образом, Федотов вышел в финал Гран-при России после двух побед на этапах.

Ранее Федотов заявил о намерении прыгнуть четверной аксель.