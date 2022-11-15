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Фигурист из команды Тутберидзе сообщил, что ему не хватает конкуренции в группе

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Российский фигурист Арсений Федотов рассказал о тренировках в команде Этери Тутберидзе.
Фигурист из команды Тутберидзе сообщил, что ему не хватает конкуренции в группе
  • РИА Новости

«Да, очень не хватает конкуренции с мальчиками. Тренировки с Валиевой и Щербаковой? Очень круто с ними тренироваться. Я всегда смотрю на них и стараюсь так же кататься», — цитирует Федотова РИА Новости.

Напомним, что фигурист одержал победу среди юниоров на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. В сумме он получил от судей 261,17 балла.

Таким образом, Федотов вышел в финал Гран-при России после двух побед на этапах.

Ранее Федотов заявил о намерении прыгнуть четверной аксель.

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