«Шевченко меня вдохновляет»: самбистка Гедес — о титуле чемпионки мира, жажде побед и перспективах в ММА

Когда нет возможности услышать гимн и увидеть флаг своей страны на церемонии награждения, становится грустно. Об этом в интервью RT заявила самбистка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, которая стала первой в истории чемпионкой мира по самбо, представляющей сборную беженцев. Тем не менее она уверена, что её победа не останется незамеченной на родине. Спортсменка также рассказала, как готовилась к турниру в Бишкеке, заявила о желании превзойти сестру и оценила возможность перехода в смешанные единоборства.

Мария Амьюлина Гедес дважды за сутки вписала своё имя в историю чемпионатов мира по самбо. Сначала уроженка Венесуэлы официально стала первой спортсменкой-беженкой, принявшей участие в международных соревнованиях под эгидой международной федерации, а спустя несколько часов добавила к этому золотую медаль. Причём финальный поединок с белоруской Анфисой Копаевой вышел на редкость драматичным — проживающая во Франции латиноамериканка уступала сопернице при равном счёте по последнему действию, однако за четыре секунды до окончания сумела заработать ещё один балл и вырвать победу.

— Примите поздравления с победой. Эмоции переполняют?

— Большое спасибо! Да, без сомнения. Я стала первой беженкой в истории самбо, которая приняла участие в соревнованиях. Один этот факт стоял особняком. Понимала, что у меня есть шанс стать чемпионкой мира, и это очень сильно мотивировало. Рада, что в итоге всё получилось и мне удалось стать лучшей в своей весовой категории.

— Ваша сестра Мария — тоже чемпионка мира. Какие напутствия она давала вам перед долгожданным турниром в Киргизии?

— Сестра играет большую роль в моей жизни, она моя ролевая модель, пример для подражания. Она меня готовила, тренировала, давала советы. В моём триумфе, победе больше половины её заслуг.

— Вы выглядели слишком уверенно на ковре. В каждой новой схватке вы старались навязать соперницам свою волю или отталкивались от того, с кем предстоит сражаться?

— Скорее первое: важно не зависеть от соперников и оказывать на них максимальное давление. Чем агрессивнее я себя веду во время схватки, тем больше шансов, потому что ты лишаешь оппонента возможности следовать своему плану.

— После серебряной медали молодёжного первенства 2018 года вы обещали упорнее тренироваться и добиться большего.

— Счастлива, что удалось сдержать своё обещание. Конечно, я помню тот турнир в Грузии. Я добралась до финала, и это был хороший результат, но тогда осталось чувство какой-то недосказанности. Но чем хорош спорт? Он всегда даёт возможность добиться чего-то и реабилитироваться. FIAS предоставила мне возможность участвовать в этом турнире, представляя команду беженцев. Я очень рада, что использовала свой шанс. Главное, что хочу сейчас, — отдохнуть.

— Став чемпионкой мира, вы повторили достижение сестры. Какая цель следующая?

— Я хочу выиграть чемпионат Европы, в котором теперь могу принять участие. Хочу добиться того, чего не удалось моей сестре. Стремлюсь выиграть всё, что возможно.

— Хотели бы когда-нибудь выступить на Олимпиаде?

— Конечно, каждый спортсмен высокого уровня мечтает выступить на Играх.

Я считаю, что самбо заслуживает права войти в олимпийскую программу. Не знаю, когда это случится, но буду тренироваться, чтобы быть готовой всегда.

— Президент FIAS Василий Шестаков уверен, что ваша победа вызовет всплеск интереса к самбо в Венесуэле. Согласны с ним?

— Думаю, что он прав. Ведь я там родилась, этого уже не изменить. Несмотря на то что выступаю за сборную беженцев, никогда не забываю о своих корнях и том месте, откуда я родом.

— За сегодняшний день вы испытали целый спектр эмоций — от безумной радости по окончании финала до грусти во время церемонии награждения. Какие чувства больше отражают реальность?

— Конечно же, самые искренние и настоящие эмоции были сразу после победы, когда я закричала на весь зал. Я очень ждала этого мига, надеялась и много работала ради того, чтобы завоевать титул. Серебро молодёжного чемпионата мира было хорошим достижением, но все понимают, что цвет медали важен и значим. Три года мне потребовалось, чтобы оформить все документы и получить статус беженки, и всё это время я не могла участвовать в соревнованиях. Это мой первый турнир после долгого перерыва, я приехала сюда и выиграла! Конечно, эти эмоции были самыми настоящими.

Но на церемонии награждения я действительно была расстроена. Безусловно, очень ценю то, что могу выступать за сборную беженцев, но в реальности, когда стоишь на пьедестале и не имеешь возможности увидеть свой родной флаг и услышать гимн, становится грустно.

— Насколько тяжело было с психологической точки зрения все эти годы, ведь мало того что вы были лишены возможности выступать, так ещё и столкнулись с бумажной волокитой при получении нового статуса?

— Не буду скрывать, было тяжело. Я спортсменка, моя главная цель — соревноваться и бороться. Это то, что я люблю и хочу делать. Все три года я верила, что рано или поздно оформлю все необходимые документы, но эмоции при этом накапливались, собирались в комок, и вот сейчас все они выплеснулись наружу.

— Завтра вы проснётесь уже в ранге чемпионки мира. Готовы к новому жизненному этапу?

— Для начала я хочу просто немного отдохнуть. Но, разумеется, я понимаю, что статус — это в первую очередь большая ответственность. Соперницы теперь будут ждать от меня большего. Но прежде всего я сама от себя буду ждать большего. Буду тренироваться ещё упорнее, потому что хочу в следующем году завоевать ещё одно золото. Хочу бороться за медали и выигрывать, выигрывать, выигрывать. Понимаю, что соперницы в моей весовой категории очень сильные, поэтому почивать на лаврах времени нет.

— Бытует мнение, что отстоять титул сложнее, чем завоевать.

— Согласна. Когда становишься известной спортсменкой, бороться намного сложнее. Что делала я, когда готовилась к турниру? Искала видео каждой своей соперницы.

Например, я просмотрела чемпионат России целиком, чтобы знать, как борется Екатерина Хасанова. Я прекрасно знала и Анфису Копаеву, которую одолела в финале. Понимаю, что соперницы теперь будут анализировать мои схватки, изучать стиль, и мне, безусловно, будет сложнее.

— Вы говорили, что хотели бы в Бишкеке пообщаться с Валентиной Шевченко. Значит ли это, что смешанные единоборства в целом и UFC в частности — один из вариантов развития карьеры?

— Валентина — спортсменка, которая меня вдохновляет, поэтому хотелось просто встретиться и перекинуться парой фраз. Что касается MMA, то, возможно, в отдалённом будущем я решусь на переход, попробую свои силы. Посмотрим, как будет складываться моя карьера. Но я однозначно не говорю нет.