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Шестаков: статус беженки не помешал Гедес выиграть чемпионат мира по самбо

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал победу на чемпионате мира спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, которая представляла сборную беженцев.
Шестаков: статус беженки не помешал Гедес выиграть чемпионат мира по самбо
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

«Мария уже выступала на международных соревнованиях и показывала приличные результаты, её волевая победа неслучайна. Радует то, что спортсмены прогрессируют, а самбо развивается во всех странах мира. Очень жалко, когда некоторые талантливые и подающие большие надежды атлеты пропадают с радаров. Далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить о некоторых ребятах из Камеруна. А в Бишкеке мы видим, что Гедес-младшей удалось сохранить свою индивидуальность и добраться до желаемой цели — стать чемпионкой мира. То, что она переехала в другую страну и получила статус беженки, не помешало ей выиграть соревнования. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы самбо развивалось во всех странах, и сейчас в той же Венесуэле с неё будут брать пример, приходить в залы, тренироваться, мечтать о больших карьерах», — заявил Шестаков RT.

Ранее Гедес поделилась своими целями на будущее.

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