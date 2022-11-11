Шестаков: статус беженки не помешал Гедес выиграть чемпионат мира по самбо

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал победу на чемпионате мира спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, которая представляла сборную беженцев.

«Мария уже выступала на международных соревнованиях и показывала приличные результаты, её волевая победа неслучайна. Радует то, что спортсмены прогрессируют, а самбо развивается во всех странах мира. Очень жалко, когда некоторые талантливые и подающие большие надежды атлеты пропадают с радаров. Далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить о некоторых ребятах из Камеруна. А в Бишкеке мы видим, что Гедес-младшей удалось сохранить свою индивидуальность и добраться до желаемой цели — стать чемпионкой мира. То, что она переехала в другую страну и получила статус беженки, не помешало ей выиграть соревнования. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы самбо развивалось во всех странах, и сейчас в той же Венесуэле с неё будут брать пример, приходить в залы, тренироваться, мечтать о больших карьерах», — заявил Шестаков RT.

Ранее Гедес поделилась своими целями на будущее.