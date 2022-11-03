Бой Немкова с Андерсоном, поход Нурмагомедова за титулом и шестая защита Адесаньи: самые ожидаемые события ноября в MMA

Вадим Немков проведёт повторный поединок с Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, а Усман Нурмагомедов сразится с Патрики Фрейре за пояс в лёгкой категории. Исраэль Адесанья проведёт защиту титула UFC в битве с Алексом Перейрой, а Омари Ахмедов поспорит с Робом Уилкинсоном за звание PFL и $1 млн призовых.

ACA 147

Дата и место проведения: 4 ноября, Москва (Россия)

Значимые бои: Юсуф Раисов — Эдуард Вартанян (полуфинал Гран-при в лёгком весе), Андрей Гончаров — Биберт Туменов

Первый крупный турнир ноября пройдёт в Москве. В главном поединке вечера болельщиков ждёт классическое противостояние между борцом и ударником, а по его итогам определится первый финалист Гран-при ACA в лёгком весе. Оба являются спортсменами высочайшего класса, идут на продолжительных беспроигрышных сериях и уже сейчас могут успешно проявлять себя в крупнейших зарубежных лигах. Вопрос лишь в том, сумеет ли Эдуард Вартанян защищаться от тейкдаунов Юсуфа Раисова на протяжении всех пяти раундов. В ударной технике он обладает более обширным арсеналом и, скорее всего, будет иметь преимущество в этом аспекте.

Не менее ожидаемым является и бой между звёздами полулёгкого веса. Во многом из-за потасовки, которую они устроили в прямом эфире «Матч ТВ». Этот эпизод максимально подогрел интерес к битве и сделал её предельно привлекательной. Противники тяготеют к стойке и наверняка будут стараться оформить очередной нокаут. Ранее Андрей Гончаров отправлял на канвас уже девятерых визави, Биберт Туменов — на одного меньше. Кроме того, успех вполне может гарантировать им если не возможность побороться за титул, то как минимум попадание в топ-3 рейтинга. В настоящий момент они занимают четвёртое и седьмое места соответственно.

UFC Fight Night 214

Дата и место проведения: 5 ноября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Тагир Уланбеков — Нэйт Манесс.

Сутки спустя в Лас-Вегасе состоится очередное шоу Абсолютного бойцовского чемпионата. В целом кард выглядит довольно непримечательно, но интерес российских поклонников смешанных боевых искусств наверняка привлечёт поединок с участием отечественного спортсмена. Так, представитель Eagles MMA постарается реабилитироваться за поражение от Тима Эллиотта и вновь вернуться в топ-15. И для этого Тагиру Уланбекову будет необходимо взять верх над Нэйтом Манессом — бывшим соперником его одноклубника Умара Нурмагомедова. После чувствительного поражения американец решил сделать крутой поворот в карьере и попробовать себя в наилегчайшем весе. И пока его перспективы выглядят туманно. Не исключено, что главное испытание 178-сантиметровому бойцу предстоит пройти ещё до самого турнира. Ведь уложиться в лимит категории до 56,7 килограмма будет крайне непросто.

UFC 281

Дата и место проведения: 12 ноября, Нью-Йорк (США)

Значимые бои: Исраэль Адесанья (ч) — Алекс Перейра (титул в среднем весе), Карла Эспарза (ч) — Вейли Жанг (титул в минимальном весе), Дастин Порье — Майкл Чендлер

Уже спустя неделю UFC по традиции проведёт крупный турнир в Нью-Йорке, а венчать его будет один из самых ожидаемых боёв года. Три года назад Исраэль Адесанья взошёл на трон среднего веса и с тех пор провёл пять успешных защит пояса. Однако в ноябре ему придётся встретиться с Алексом Перейрой, дважды побеждавшим его в поединках по кикбоксингу. В 2016-м бразилец взял верх единогласным решением судей, а год спустя нанёс нигерийцу первое и пока единственное поражение в карьере.

Около года назад Перейра в статусе экс-обладателя пояса кикбоксинг-промоушена Glory дебютировал в чемпионате, и уже тогда стало ясно, что их третья встреча с Адесаньей не за горами. За девять месяцев он одержал три победы, причём в последней битве нокаутировал на тот момент четвёртый номер дивизиона Шона Стрикланда, что и позволило ему получить звание первого претендента. Кстати, на том же шоу Исраэль взял верх над Джаредом Каннониром, однако получил огромную порцию критики за блёклое выступление. Но в «Большом яблоке» такого ожидать точно не приходится. Два ударника наверняка продемонстрирует яркую дуэль, по итогам которой в средней категории вполне может смениться король.

Также в Нью-Йорке состоится бой за звание в женском минимальном весе. И хотя трофеем владеет Карла Эспарза, назвать её фаворитом в сражении с Вейли Жанг вряд ли возможно. В мае американка сотворила сенсацию и вернула себе пояс спустя 2612 дней после его завоевания, но её выигрыш у Роуз Намаюнас во многом стал случайностью. Девушки не продемонстрировали в клетке ровным счётом ничего, вследствие чего судьям пришлось принимать непростое решение. Китаянка же вряд ли будет так пассивна. Сейчас она справедливо считается одной из самых бескомпромиссных девушек-бойцов, подтверждением чему являются 18 досрочных побед в 23 битвах.

Куда более интригующим выглядит противостояние Дастина Порье и Майкла Чендлера. Две звезды лёгкого веса жаждут вернуться в гонку за титулом и помериться силами с новоиспечённым чемпионом Исламом Махачевым. Правда, помешать их планам может жаждущий реванша Чарльз Оливейра. Если россиянину всё же организует дуэль с Александром Волкановски, то бразильца вполне могут выставить против сильнейшего из двух американцев. А с обоими он совсем недавно расправился, причём довольно легко.

ACA 148

Дата и место проведения: 18 ноября, Сочи (Россия)

Значимые бои: Муслим Магомедов (ч) — Олег Оленичев (титул в полутяжёлом весе)

В ноябре свою третью защиту пояса проведёт Муслим Магомедов. Дагестанец постарается продлить беспроигрышную серию до 12 схваток, а помешать ему попытается Олег Оленичев. 30-летний боец долго не мог найти свою весовую категорию, но после перехода в полутяжёлую стал грозной силой. Он не проиграл ни одного из последних шести боёв и в кратчайшие сроки получил статус первого претендента.

Смущает лишь тот факт, что на пути к этому званию Оленичев взял верх лишь над одним представителем топ-10 — Амирханом Гулиевым, также не имеющим возможности похвастаться победами над топами. Кроме того, Олега сложно назвать нокаутёром или специалистом по болевым и удушающим. В последний раз он выигрывал досрочно в сентябре 2020-го, после чего дважды доводил дело до решения судей. А на дистанции соперничать с Магомедовым ему будет крайне непросто.

Bellator 288

Дата и место проведения: 18 ноября, Чикаго (США)

Значимые бои: Вадим Немков (ч) — Кори Андерсон (финал Гран-при в полутяжёлом весе), Патрики Фрейре (ч) — Усман Нурмагомедов (титул в лёгком весе), Ахмед Магомедов — Даниэль Вайхель, Хасан Асхабов — Отто Родригес, Имамшафи Алиев — Шон Коннор Фэллон

Один из самых ожидаемых турниров месяца пройдёт в Чикаго. Венчать его будет долгожданный реванш между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном, который определит не только триумфатора Гран-при полутяжеловесов, но и обладателя титула в данной категории. И хотя россиянин владеет поясом и имеет в активе девять побед в последних десяти битвах, однозначно назвать его фаворитом нельзя. К первой встрече с американцем он оказался явно не готов и неважно смотрелся в первых двух раундах, но неосторожность визави дала ему шанс всё исправить. Тогда оппоненты столкнулись головами в начале третьего отрезка, вследствие чего дуэль была признана несостоявшейся.

Во многом этот поединок обещает стать определяющим в карьере Немкова. На протяжении последних лет его сватают в UFC, а чтобы доказать свою готовность выступать в крупнейшем промоушене планеты, он обязан брать верх над её бывшим представителем, не снискавшим там славы. Да, Андерсон провёл в чемпионате около шести лет и входил в топ дивизиона, но так и не получил статуса первого претендента. И поражение от такого оппонента может подпортить резюме Вадиму.

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Не менее тяжёлое испытание предстоит пройти и Усману Нурмагомедову, который постарается стать шестым обладателем титула Bellator из России. И хотя мало кто сомневается в наличии колоссального таланта у двоюродного брата Хабиба, сложно сказать однозначно, готов ли он к такому вызову. До настоящего момента он хоть и одержал четыре победы в лиге, но ни разу не встречался с по-настоящему сильными противниками. Более того, ни один из них даже не входил в топ-10. На их фоне Патрики Фрейре кажется бойцом абсолютно иного уровня. И готов ли к сражению с ним отечественный легковес — загадка.

Сейчас Усман находится в очень сложной ситуации. В своё время даже Конору Макгрегору пришлось сделать гораздо больше, чтобы стать первым претендентом. И это при том, что уже тогда он собирал крупные арены и привлекал огромное внимание фанатов и спонсоров. Но если в случае с ирландцем говорилось о протекции со стороны руководства промоушена, то рекордно быстрое восхождение на вершину Нурмагомедова объясняется звёздным статусом Хабиба. И если его успех позволит ему оправдать выданные авансы, то поражение может бросить тень как на организацию, так и на Орла.

Помимо прочего, на шоу в Чикаго выступят ещё трое россиян, причём для двоих из них эта битва станет дебютной. Экс-боец Eagle FC Имамшафи Алиев померится с малоизвестным Шоном Коннором Фэллоном и попытается остаться непобеждённым (8-0), а экс-чемпион украинской лиги WWFC Хасан Асхабов сразится с успевшим засветиться в LFA Отто Родригесом. В свою очередь, Ахмед Магомедов попробует выиграть вторую схватку подряд под эгидой американской организации. Противостоять ему будет 37-летний Даниэль Вайхель, в своё время не только бравший титул M-1 Global, но и первенствовавший в Гран-при Bellator.

UFC Fight Night 215

Дата и место проведения: 19 ноября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Муслим Салихов — Андре Фиалью

Спустя сутки в октагон зайдёт Король Кунг-Фу, перед которым стоит задача закрыть сокрушительное поражение от Ли Джинглианга. И хотя назвать португальца слабым противником нельзя, для Муслима Салихова он вполне удобен. Андре Фиалью постоянно идёт вперёд и любит размениваться в стойке, но при этом очень много пропускает и атакует довольно однообразно. В июне этим всецело воспользовался Джейк Мэтьюз. Не самый искусный в ударной технике австралиец буквально проехался по сопернику и нокаутировал его уже в середине второго раунда. И россиянину вполне по силам повторить его успех.

PFL 10: 2022 Championships

Дата и место проведения: 25 ноября, Нью-Йорк (США)

Значимые бои: Омари Ахмедов — Роб Уилкинсон (финал Гран-при в полутяжёлом весе), Магомед Магомедкеримов — Глейсон Тибау

Под конец месяца состоится ещё один турнир в Нью-Йорке, а по его итогам определятся победители сезона Professional Fighters League 2022 года. До решающего раунда сумел добраться лишь Омари Ахмедов, который поборется за титул в дивизионе до 93 кг и попутно постарается стать богаче на $1 млн. И на бумаге Роба Уилкинсона вряд ли можно назвать бойцом его уровня. Австралиец никогда не хватал звёзд с неба, а до финала дошёл во многом благодаря удачному жребию. На стороне россиянина будут не только опыт, но и борцовские навыки, способны принести ему успех.

Также на шоу выступит бывший триумфатор Гран-при Магомед Магомедкеримов, не сумевший пробиться в плей-офф лишь по дополнительным показателям. И хотя шанс сорвать куш и вернуть себе утраченное звание он упустил, улучшить рекорд и заработать неплохие деньги ему вполне по силам. Для этого надо расправляться с 39-летним Глейсоном Тибау. Бразилец хоть по-прежнему остаётся опасным соперником, уже не так хорош, как десять лет назад. Если тогда он на равных бился с Хабибом Нурмагомедовым, то в мае проиграл малоизвестному иорданцу Джарре Хусейну Аль-Силави.