Усман Нурмагомедов проведёт титульный поединок в Bellator с Фрейре
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- © Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News
Как сообщается на официальном сайте Bellator, поединок пройдёт 18 ноября в Чикаго.
Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова 23 июля одержал победу над Кристофером Гонсалесом из США. Российский боец ММА победил соперника сабмишеном в первом раунде в поединке на турнире Bellator 283 в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легковесов Bellator.