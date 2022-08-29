Усман Нурмагомедов проведёт титульный поединок в Bellator с Фрейре

Российский боец Усман Нурмагомедов проведёт бой за пояс чемпиона Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре.

Как сообщается на официальном сайте Bellator, поединок пройдёт 18 ноября в Чикаго.

Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова 23 июля одержал победу над Кристофером Гонсалесом из США. Российский боец ММА победил соперника сабмишеном в первом раунде в поединке на турнире Bellator 283 в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легковесов Bellator.