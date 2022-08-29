военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Усман Нурмагомедов проведёт титульный поединок в Bellator с Фрейре

Короткая ссылка
Российский боец Усман Нурмагомедов проведёт бой за пояс чемпиона Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре.
Усман Нурмагомедов проведёт титульный поединок в Bellator с Фрейре
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News

Как сообщается на официальном сайте Bellator, поединок пройдёт 18 ноября в Чикаго.

Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова 23 июля одержал победу над Кристофером Гонсалесом из США. Российский боец ММА победил соперника сабмишеном в первом раунде в поединке на турнире Bellator 283 в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легковесов Bellator.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить