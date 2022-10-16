Бойцы Гончаров и Туменов подрались в прямом эфире «Матч ТВ»
- РИА Новости
Российские бойцы смешанных единоборств Андрей Гончаров и Биберт Туменов после дуэли взглядов устроили драку, по окончании которой один из бойцов остался без верхней одежды.
Поединок между Гончаровым и Туменовым состоится 4 ноября в рамках турнира АСА 147 в Москве.
На счету Гончарова 15 побед и три поражения. В активе Туменова 11 побед и два поражения.
Ранее сообщалось, что Гончаров получил бонус $50 тыс. за нокаут на ACA 145.
- Гончаров и Туменов