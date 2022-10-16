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Бойцы Гончаров и Туменов подрались в прямом эфире «Матч ТВ»

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В эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» произошёл скандальный инцидент.
Бойцы Гончаров и Туменов подрались в прямом эфире «Матч ТВ»
  • РИА Новости

Российские бойцы смешанных единоборств Андрей Гончаров и Биберт Туменов после дуэли взглядов устроили драку, по окончании которой один из бойцов остался без верхней одежды.

Поединок между Гончаровым и Туменовым состоится 4 ноября в рамках турнира АСА 147 в Москве.

На счету Гончарова 15 побед и три поражения. В активе Туменова 11 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что Гончаров получил бонус $50 тыс. за нокаут на ACA 145.

  • Гончаров и Туменов

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