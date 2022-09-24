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Гончаров получил бонус 50000$ за нокаут на ACA 145

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Боец Евгений Гончаров получил бонус после победы над американцем Тони Джонсоном.
Гончаров получил бонус 50000$ за нокаут на ACA 145
  • globallookpress.com
  • © Adam Starszynski

«Боец Гончаров получил бонус в размере $50 тысяч за нокаут американца Тони Джонсона на ACA 145», — приводит слова президента АСА Алексея Яценко пресс-служба организации.

В главном бою вечера состоялся поединок в полусредней весовой категории между Виталием Слипенко и Мурадом Абдулаевым. Бой завершился победой Слипенко единогласным решением судей. Абдулаев является бывшем чемпионом АСА.

В активе Гончарова 14 побед и три поражения. У Джонсона 16 побед и семь поражений.

Ранее боец лёгкого веса ACA Артём Резников выразил мнение, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата изначально планировало устроить поединок между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холлэндом на турнире UFC 279.

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