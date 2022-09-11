Боец ACA Резников уверен, что UFC изначально планировал устроить бой Чимаева с Холлэндом

Боец лёгкого веса Абсолютного чемпионата Ахмата (ACA) Артём Резников выразил мнение, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата изначально планировало устроить поединок между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холлэндом на турнире UFC 279.

«Это всё спланированная акция? Конечно, Холлэнд же неизвестный боец, а Диаз — хайповый. Они понимают, что, скорее всего, Хамзат победит, и это интересный бой. А тут берут и ставят Диаза с Фергюсоном, а Чимаева ставят с Холлэндом. Я в это не верю, потому что два топа, как Диаз и Фергюсон, не стали бы драться, не готовясь друг на друга», — цитирует Резникова «Спорт-Экспресс».

В качестве примере полуфиналист Гран-при ACA вспомнил отменённый поединок между Джоном Джонсом и Чейлом Сонненом. Изначально чемпион UFC в полутяжёлом весе должен был биться с Дэном Хендерсоном, но тот получил травму, а на замену ему поставили бывшего средневеса. Однако обладатель титула отказался биться с оппонентом, к бою с которым не готовился.

«Это было заранее спланировано. Просто им нужно было сделать хайповый бой, а если его сразу поставят с Холлэндом, то кому это интересно? Смысла такого не будет», — добавил Резников.

При этом он подчеркнул, что предшествовавшие турниру околоспортивные события лишь подогрели интерес к поединку между Чимаевым и Холлэндом.

Ранее Чимаев пригласил Холлэнда посетить Швецию.