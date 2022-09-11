Чимаев пригласил Холлэнда в Швецию, чтобы «многому научить»

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу над Кевином Холлэндом на турнире UFC 279.

«Он хороший парень, мне он нравится. Иногда мы не переносили друг друга, как это было перед боем. Но это была война, и мы хотели убить друг друга. Сейчас война окончена», — рассказал Чимаев на пресс-конференции.

Он добавил, что при желании Кевин может посетить его зал в Швеции. По словам шведа, американца нужно многому научить.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд первого раунда. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Он остался непобеждённым.

Ранее Чимаев заявил, что мог оказаться в тюрьме после возможного боя с Нейтом Диазом.