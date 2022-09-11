Чимаев пригласил Холлэнда в Швецию, чтобы «многому научить»
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- © James Gilbert
«Он хороший парень, мне он нравится. Иногда мы не переносили друг друга, как это было перед боем. Но это была война, и мы хотели убить друг друга. Сейчас война окончена», — рассказал Чимаев на пресс-конференции.
Он добавил, что при желании Кевин может посетить его зал в Швеции. По словам шведа, американца нужно многому научить.
Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд первого раунда. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.
Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Он остался непобеждённым.
Ранее Чимаев заявил, что мог оказаться в тюрьме после возможного боя с Нейтом Диазом.