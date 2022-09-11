Чимаев заявил, что мог оказаться в тюрьме после возможного боя с Диазом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев нашёл положительные моменты в ситуации с отменой его поединка с американцем Нейтом Диазом на турнире UFC 279.

«Я бы убил его. Я был бы в тюрьме, так что, может быть, я должен быть счастлив», — заявил Чимаев на пресс-конференции после турнира.

Из-за проваленного взвешивания руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменило поединок между Чимаевым и Диазом. Швед получил в соперники Кевина Холлэнда, а американец — Тони Фергюсона. Впоследствии Хамзат и Нейт одержали победы удушающими приёмами.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт признался, что пока не думал о возможной организации поединка между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Колби Ковингтоном.