Уайт ответил, планирует ли организовать бой между Чимаевым и Ковингтоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт признался, что пока не думал о возможной организации поединка между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Колби Ковингтоном.

«Не знаю. Особенно после того, как он (Чимаев. — RT) не сделал вес. Но вообще у нас есть много вариантов для Хамзата», — сказал Уайт на пресс-конференции.

По словам президента промоушена, матчмейкеры рассматривают возможность организации боя с участием Чимаева как в полусредней, так и средней весовой категории.

За свою карьеру Чимаев провёл 12 поединков, в каждом из которых одержал победу. На турнире UFC 279 в Лас-Вегасе он «задушил» Кевина Холлэнда в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева на взвешивании перед боем с Кевином Холлэндом.