Уайт ответил, планирует ли организовать бой между Чимаевым и Ковингтоном
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«Не знаю. Особенно после того, как он (Чимаев. — RT) не сделал вес. Но вообще у нас есть много вариантов для Хамзата», — сказал Уайт на пресс-конференции.
По словам президента промоушена, матчмейкеры рассматривают возможность организации боя с участием Чимаева как в полусредней, так и средней весовой категории.
За свою карьеру Чимаев провёл 12 поединков, в каждом из которых одержал победу. На турнире UFC 279 в Лас-Вегасе он «задушил» Кевина Холлэнда в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева на взвешивании перед боем с Кевином Холлэндом.