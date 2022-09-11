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Уайт ответил, планирует ли организовать бой между Чимаевым и Ковингтоном

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт признался, что пока не думал о возможной организации поединка между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Колби Ковингтоном.
Уайт ответил, планирует ли организовать бой между Чимаевым и Ковингтоном
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC

«Не знаю. Особенно после того, как он (Чимаев. — RT) не сделал вес. Но вообще у нас есть много вариантов для Хамзата», — сказал Уайт на пресс-конференции.

По словам президента промоушена, матчмейкеры рассматривают возможность организации боя с участием Чимаева как в полусредней, так и средней весовой категории.

За свою карьеру Чимаев провёл 12 поединков, в каждом из которых одержал победу. На турнире UFC 279 в Лас-Вегасе он «задушил» Кевина Холлэнда в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева на взвешивании перед боем с Кевином Холлэндом.

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