Волкановски: бой с Махачевым может состояться в феврале или марте
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«Бой против Махачева может состояться в марте или феврале. Мне бы хотелось, чтобы это было в феврале, чтобы начать подготовку уже сейчас. Сейчас мяч на стороне Махачева и UFC», — цитирует Волкановски Metaratings.
Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.
Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.