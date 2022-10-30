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Волкановски: бой с Махачевым может состояться в феврале или марте

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории австралиец Алекс Волкановски назвал примерные сроки проведения поединка с обладателем пояса лёгкого дивизиона Исламом Махачевым из России.
Волкановски: бой с Махачевым может состояться в феврале или марте
  • Gettyimages.ru

«Бой против Махачева может состояться в марте или феврале. Мне бы хотелось, чтобы это было в феврале, чтобы начать подготовку уже сейчас. Сейчас мяч на стороне Махачева и UFC», — цитирует Волкановски Metaratings.

Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.

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