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Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года

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Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда планируется провести бой с Алексом Волкановски.
Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года
  • Gettyimages.ru

«В феврале будет большой турнир в Австралии, и так как Волкановски — австралиец, хотят там провести. Но пока никаких точных переговоров ещё не было», — сказал Махачев.

Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов австралийцу Алексу Волкановски.

Ранее сообщалось, что Махачев прилетел в Дагестан с чемпионским поясом UFC.

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