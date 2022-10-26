Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года

Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда планируется провести бой с Алексом Волкановски.

«В феврале будет большой турнир в Австралии, и так как Волкановски — австралиец, хотят там провести. Но пока никаких точных переговоров ещё не было», — сказал Махачев.

Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов австралийцу Алексу Волкановски.

Ранее сообщалось, что Махачев прилетел в Дагестан с чемпионским поясом UFC.