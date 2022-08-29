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Вадим Немков проведёт реванш с Андерсоном 18 ноября

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Российский боец Вадим Немков и американец Кори Андерсон проведут повторный поединок 18 ноября в Чикаго.
Вадим Немков проведёт реванш с Андерсоном 18 ноября
  • AP

Об этом сообщает MMAFighting.com.

Поединок между Немковым и Андерсоном в рамках Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американского спортсмена.

На счету 29-летнего россиянина 14 побед и два поражения. Американец одержал 16 побед и пять раз потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков померится силами с Виктором Немковым на турнире ASI Championship, который пройдёт 30 сентября в Кемерове.

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