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Александр Емельяненко рассказал, как его путали с братом

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Российский боец Александр Емельяненко признался, что в детстве его путали с братом Фёдором.
Александр Емельяненко рассказал, как его путали с братом
  • РИА Новости

«Не так часто. В детстве, когда был маленький, не разрешали заниматься единоборствами. По-моему, раньше с восьми или десяти лет допускали. Я ходил, тогда меня все называли Федя-младший», — приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений и один бой свёл вничью.

Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Емельяненко назвал несправедливым поражение Петра Яна от Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

 

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