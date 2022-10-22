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Емельяненко-младший: Яна засудили по политическим мотивам

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Российский боец Александр Емельяненко назвал несправедливым поражение Петра Яна от Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Уверен, Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Спортсмен считает, что Ян имел преимущество как по количеству ударов, так и в работе в партере. По его мнению, в нынешней ситуации UFC просто не заинтересован в чемпионах из России.

Ранее Сигал назвал Яна победителем боя с О'Мэлли на турнире UFC.

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