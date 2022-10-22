Емельяненко-младший: Яна засудили по политическим мотивам

Российский боец Александр Емельяненко назвал несправедливым поражение Петра Яна от Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Уверен, Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы? Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Спортсмен считает, что Ян имел преимущество как по количеству ударов, так и в работе в партере. По его мнению, в нынешней ситуации UFC просто не заинтересован в чемпионах из России.

Ранее Сигал назвал Яна победителем боя с О'Мэлли на турнире UFC.