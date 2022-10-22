Сигал назвал Яна победителем в бою с О'Мэлли на турнире UFC

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал считает, что российский боец Пётр Ян победил в бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в Абу-Даби.