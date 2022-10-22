Сигал назвал Яна победителем в бою с О'Мэлли на турнире UFC
Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал считает, что российский боец Пётр Ян победил в бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в Абу-Даби.
«Ты победил, это неверное решение», — цитирует Сигала ТАСС.
О’Мэлли победил раздельным решением судей.
На счету Яна 16 побед, четыре поражения. У О’Мэлли 16 побед, одно поражение.
Ранее Тактаров раскритиковал Яна за поражение от О'Мэлли.
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