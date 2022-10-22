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Сигал назвал Яна победителем в бою с О'Мэлли на турнире UFC

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Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал считает, что российский боец Пётр Ян победил в бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в Абу-Даби.

«Ты победил, это неверное решение», — цитирует Сигала ТАСС.

О’Мэлли победил раздельным решением судей.

На счету Яна 16 побед, четыре поражения. У О’Мэлли 16 побед, одно поражение.

Ранее Тактаров раскритиковал Яна за поражение от О'Мэлли.

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