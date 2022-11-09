«Всё получилось именно так»: Блаттер высказался о наличии коррупции в ФИФА и УЕФА

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что бывший глава УЕФА Мишель Платини якобы поспособствовал победе Катара на выборах страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. По словам чиновника, изначально турнир планировалось провести в США, но, предположительно, после разговора с 23-м президентом Франции Николя Саркози его коллега якобы изменил мнение и отдал четыре голоса за государство Ближнего Востока. Тем самым швейцарец фактически признал наличие коррупционных схем в международной федерации. При этом почётный президент РФС Вячеслав Колосков усомнился в словах Блаттера и выразил сомнение, что Платини мог повлиять на итоги голосования.

За последние несколько лет Международная федерация футбола неоднократно оказывалась в центре скандалов. ФИФА обвиняли в коррупции и двойных стандартах и во времена правления Йозефа Блаттера, и после прихода на его должность Джанни Инфантино. И менее чем за две недели до чемпионата мира бывший глава организации раскрыл подробности выбора страны — хозяйки мундиаля 2022 года. По его словам, изначально соревнования должны были проходить в США, а не в Катаре.

«Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для этого. Выбор Катара был ошибкой. В то время на исполкоме мы договорились, что Россия получит чемпионат мира 2018 года, а США — 2022-го. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических оппонента организовали первенства планеты друг за другом», — приводит слова Блаттера нидерландский портал Voetbal International.

Таким образом, бывший президент федерации вновь дал повод усомниться в её чистоплотности. Фактически он подтвердил, что выборы во многом являются фикцией, а решения принимаются задолго до официального голосования. Однако в 2010 году возникла непредвиденная ситуация. За неделю до ежегодного конгресса ФИФА на тот момент глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил об изменении в планах.

«Он (Платини. — RT) был приглашён во дворец президента Саркози, который только что пообедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира», — рассказал Блаттер.

По словам функционера, в ходе телефонного разговора Платини спросил, как бы Блаттер поступил, если бы президент Швейцарии попросил его о чём-то. Президент ФИФА признался, что ранее не задумывался об этом, поэтому не смог ответить на вопрос. Однако главу УЕФА это не остановило.

«Всё получилось именно так: благодаря четырём голосам Платини чемпионат мира достался Катару, а не Соединённым Штатам. Это правда», — заявил Блаттер.

Помимо прочего, бывший президент ФИФА выразил мнение, что в случае с победой заявки Катара дело не обошлось и без денежных вливаний. Так, Блаттер связал это событие и приобретение эмиратом истребителей у Франции на сумму $14,6 млн.

Правда, не все приняли слова бывшего руководителя ФИФА за чистую монету. Скептически к заявлениям Блаттера отнёсся почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, ранее также входивший в исполком ФИФА. По его словам, он лично присутствовал на конференции, в ходе которой были представлены заявки на проведение чемпионата мира 2022 года. И тогда более яркое впечатление на него произвёл именно проект мундиаля в Катаре, а не в США.

«Блаттер уже не раз высказывался по поводу возможного чемпионата мира в США. Он уже восемь лет говорит, что лучше было бы провести турнир в другом месте. Как Платини мог повлиять на решение по месту проведения чемпионата мира? Раньше же исполком занимался этим, в нём было 23 человека. Президент ФИФА сам не имеет права на голос. Ни Платини, ни Саркози не могли повлиять на это», — заявил Колосков «Чемпионату».

Стоит отметить, что за последние годы появилось множество сведений о пособничестве Франции в процессе получения Катаром права на проведение мундиаля. В частности, известный портал Football Leaks публиковал документы, подтверждавшие факт встречи Саркози с Тамимом Аль Тани, на которой обсуждались предстоящие выборы страны — хозяйки первенства планеты. Причём в Елисейском дворце также присутствовали на тот момент премьер-министр и глава МИД страны Хамад бен Джасим и глава УЕФА Платини.

В обмен на поддержку Катар обязался приобрести «Пари Сен-Жермен» и запустить на территории Франции спортивный телеканал. И в течение двух лет после проведения голосования оба проекта были осуществлены: в мае 2011-го ПСЖ был куплен Qatar Sports Investments, а спустя год своё вещание начал beIN SPORTS.

К этому моменту Платини и Блаттер ещё находились у руля УЕФА и ФИФА соответственно, но в 2015 году грянул скандал, стоивший обоим своих постов. Француза подозревали в получении 2 млн швейцарских франков от его коллеги, что было признано незаконным. И хотя впоследствии факт передачи денег не был доказан, оба были отстранены от футбольной деятельности на четыре и шесть лет соответственно.

Также по теме «Справедливость восторжествовала»: Блаттер и Платини оправданы по уголовному делу о мошенничестве Йозеф Блаттер и Мишель Платини полностью оправданы по делу о мошенничестве. Федеральный уголовный суд Швейцарии счёл недостаточными...

Примечательно, но на этом история не закончилась. Блаттера и Платини обвинили в подделке ценных бумаг, злоупотреблении доверием, недобросовестном управлении и мошенничестве, а дело дошло до Федерального уголовного суда Швейцарии. Им грозила мера пресечения в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы, но 8 октября 2022 года оба чиновника были оправданы. Правда, менее двух недель спустя на этот вердикт была подана апелляция.

Что касается ФИФА, то скандалы продолжили окружать организацию и после ухода Блаттера. В 2018 году издание Der Spiegel предоставило информацию, согласно которой Инфантино покрывал финансовые махинации «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». По сведениям всё того же Football Leaks, функционер лично помогал клубам избежать санкций за нарушение финансового фейр-плей, грозившее им исключением из еврокубков. Сам глава федерации вину не признал и лишь заявил, что это является частью направленной против него кампании, целью которой является «подрыв репутации» его лично, а также генерального секретаря Фатмы Самуры.

Но если в этом случае дальше публикаций в СМИ дело не пошло, то в июле 2020 года в отношении Инфантино было возбуждено уголовное дело. Его подозревали в проведении тайных встреч с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером во время расследования коррупционного скандала в ФИФА. И хотя следственная палата этического комитета федерации прекратила расследование в отношении президента уже во второй половине августа, а он сам избежал отстранения, обвинения сняты не были.