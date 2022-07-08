«Справедливость восторжествовала»: Блаттер и Платини оправданы по уголовному делу о мошенничестве

Йозеф Блаттер и Мишель Платини полностью оправданы по делу о мошенничестве. Федеральный уголовный суд Швейцарии счёл недостаточными доказательства незаконного обогащения экс-президента УЕФА, который в 2011-м получил от ФИФА 2 млн швейцарских франков. Также орган постановил возместить обоим функционерам все издержки и выплатить Блаттеру 20 тыс. швейцарских франков в качестве возмещения морального ущерба. В ФИФА приняли вердикт к сведению, но отказались от развёрнутых комментариев до появления полной мотивировочной части.

«Ни один из нас не сделал ничего противозаконного»

Федеральный уголовный суд Швейцарии оправдал экс-глову ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по всем пунктам. Главный касался обвинений в мошенничестве. По мнению прокуратуры, которая просила для подозреваемых тюремного заключения на 20 месяцев условно, Платини в 2011-м незаконно получил от Международной федерации футбола 2 млн швейцарских франков. В свою очередь, подозреваемые объяснили происхождение выплаты вознаграждением за консультативные услуги, которые француз оказывал ФИФА с 1998-го по 2002-й.

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Изучив все доказательства и заслушав показания свидетелей, суд счёл, что предъявленные стороной обвинения факты не могут считаться достоверными, а у обладателя «Золотого мяча» не было умысла на незаконное обогащение.

«Отделение по уголовным делам Федерального уголовного суда сняло все претензии с обоих обвиняемых и остановило производство по поводу недобросовестного исполнения обязанностей в связи с тем, что срок давности истёк ещё до предъявления обвинений», — говорится в итоговом решении.

Отдельно рассматривался пункт о выплате в пользу Платини 229,126 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на социальное обеспечение. Суд счёл, что и в этом случае деньги оказались перечислены в полном соответствии с действовавшей тогда в ФИФА практикой.

Наконец, производство по делу о недобросовестном исполнении обязанностей вовсе закрыли из-за истечения срока давности. Таким образом, бывшие функционеры не только не были наказаны, но и получат компенсацию:

«...Он также присудил Йозефу З. Блаттеру и Мишелю Франсуа Платини компенсацию понесённых в судебном разбирательстве затрат, а также возмещение Йозефу З. Блаттеру морального ущерба в размере 20 тыс. швейцарских франков. Было учтено, что Мишель Франсуа Платини отказался от выплаты компенсации за моральный ущерб».

Сами теперь уже экс-обвиняемые по делу о мошенничестве не скрывали своей радости. Так, 86-летний швейцарец, который по ходу слушаний жаловался на боли в груди и проблемы с дыханием, признался, что невероятно счастлив.

«Я должен выразить благодарность суду, этому городу и членам суда за то, как они проанализировали ситуацию и объяснили, почему ни один из нас не сделал ничего противозаконного», — приводит слова Блаттера AP.

А Платини сказал, что «выиграл первую игру», но на этом не остановится, а пойдёт до конца «в поисках истины».

«После решения, принятого... этим утром, мне хотелось выразить радость за всех моих близких, ведь после семи лет лжи и манипуляций справедливость, наконец, восторжествовала. В ходе этого судебного процесса правда... вышла наружу», — подчеркнул экс-глава УЕФА.

Если запрет швейцарцу на любую деятельность в футболе истечёт только в 2028-м, то более молодой француз вполне способен побороться за места в руководстве, поскольку его срок отстранения уже подошёл к концу. В 2016-м Спортивный арбитражный суд сократил его с шести до четырёх лет.

При этом следующие выборы президента ФИФА состоятся в марте 2023-го. Ответственный пост сейчас занимает Джанни Инфантино, который долгое время работал в УЕФА под руководством Платини в должности генерального секретаря. Сразу после окончания слушаний функционер в ответ на соответствующий вопрос журналиста лишь усмехнулся.

«Поверьте: когда из легенды мирового футбола становишься сущим дьяволом, это очень тяжело, — особенно, когда это происходит с тобой совершенно незаслуженно», — объяснил он.

В пресс-службе ФИФА в ответ лишь заявили, что приняли вердикт Федерального уголовного суда Швейцарии к сведению, и намерены дождаться появления полной мотивировочной части. Пока ничего не известно и о том, планирует ли организация подавать апелляцию.

Впрочем, Блаттер вздохнуть с облегчением не может, поскольку против него ведётся отдельный уголовный процесс в связи с выплатой в 2010-м ФИФА футбольной федерации Тринидада и Тобаго $1 млн.

А вот Платини, напротив, в апреле сам подал иск к Инфантино. Француз обвинил бывшего соратника в «торговле влиянием» и назвал бывшего юридического директора ФИФА Марко Виллиджера его соучастником. Обладатель «Золотого мяча» обратился во французскую прокуратуру с требованием допросить их и ещё четырёх человек.

«То, что происходило вокруг них, — абсурд»

В России оправдание экс-руководителей ФИФА и УЕФА встретили с воодушевлением. Так, бывший президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что он изначально был убеждён: никакой уголовной составляющей в их делах нет.

«Вицин (российский актёр Георгий Вицин. — RT) бы в этой ситуации сказал: швейцарский суд — самый справедливый суд в мире. И это было бы правильно. Всё дело в том, что он рассматривал их проступок с точки зрения уголовного преступления. И пришёл к совершенно справедливому выводу, что никакого уголовного преступления они не совершили, это подпадает под юрисдикцию комитета по этике. В своё время комитетом и было принято решение — сначала дисквалификация и отстранение от любой футбольной деятельности на один срок, потом CAS её немного снизил», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

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Более того, он вспомнил, за что именно француз получил указанные 2 млн швейцарских франков от ФИФА, поскольку на тот момент входил в исполком организации. Оказывается, швейцарец поручил коллеге подготовить единый футбольный календарь, и тот в течение двух лет занимался этим проектом.

Порадовался вердикту суда и другой бывший президент РФС, а также министр спорта Виталий Мутко. По его мнению, Блаттер заслуживает уважения за всё то, что сделал для мирового футбола в целом и России в частности.

«Не думаю, что какой-то другой руководитель совершил бы столько. То, в чём его обвиняли, — глупость... Что касается Платини, он великий футболист, который сделал УЕФА серьёзной организацией. То, что происходило вокруг них, — абсурд», — цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».

В свою очередь экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин подчеркнул, что уголовное преследование обоих не касалось процедуры выборов стран-хозяек первенств планеты-2018 и 2022.

«Для нас все вопросы по ЧМ-2018 отпали давно. Мы не считали их серьёзными. Мы были вынуждены отвечать, но сохраняли своё мнение. Их оправдание никак не связано с ЧМ-2018 и 2022. Это особенности их взаимоотношений, в которых, наконец, наступила ясность», — отметил Сорокин.

Вместе с тем он не исключил, что Платини может сделать попытку вернуться в руководство мирового футбола.

«Знаю, несколько лет назад он упоминал о намерениях такого рода. Вполне возможно, он вернётся к этой мысли. Думаю, вывод очень простой. То, что звучит в прессе и социальных сетях, не всегда сочетается с реальностью и юридической стороной. Иногда это оказывается двумя разными вселенными. Надо быть аккуратными с оценками и скоропалительными выводами», — добавил Сорокин.