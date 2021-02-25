ФИФА закрыла дело в отношении Беккенбауэра

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение о закрытии дела о незаконном обогащении в отношении чемпиона мира и Европы по футболу в составе сборной Германии Франца Беккенбауэра.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Дело в отношении Беккенбауэра было заведено в 2016 году по подозрению в незаконном обогащении. Сообщалось, что в 2002 году на тот момент глава компании Adidas Роберт Луи-Дрейфус перевёл 10,3 млн швейцарских франков заявочному комитету чемпионата мира 2006 года в Германии, руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах, которые должны были пойти на нужды заявочного комитета, но не были отражены ни в одном из отчётов и в налоговых декларациях, что, как полагалось, свидетельствовало о том, что деньги были использованы для подкупа голосов за выбор Германии страной — хозяйкой мирового первенства.

Ранее появилась информация, что ФИФА подала уголовную жалобу на экс-главу организации Блаттера.