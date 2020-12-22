СМИ: ФИФА подала уголовную жалобу на экс-главу организации Блаттера

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подала уголовную жалобу в прокуратуру Цюриха на экс-президента организации Йозефа Блаттера.
СМИ: ФИФА подала уголовную жалобу на экс-главу организации Блаттера
  • Reuters

ФИФА подозревает бывшего руководителя федерации и выбранные им компании в нарушающем закон ненадлежащем управлении при работе над музеем организации, сообщает AP.

Музей ФИФА был открыт в 2016 году после реконструкции офисного здания. Стоимость работ составила $140 млн. Открытие музея планировалось на 2015 год, но было отложено из-за коррупционного скандала, который привёл к уходу Блаттера с должности президента ФИФА.

Блаттер обязал ФИФА заключить договор аренды с компанией — владельцем здания, которой надо выплатить $360 млн до 2045 года, что, по мнению ФИФА, превышает рыночную стоимость.

84-летний Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет.

Ранее наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что расстроился, не получив награду тренеру года по версии ФИФА.

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