СМИ: ФИФА подала уголовную жалобу на экс-главу организации Блаттера

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подала уголовную жалобу в прокуратуру Цюриха на экс-президента организации Йозефа Блаттера.

ФИФА подозревает бывшего руководителя федерации и выбранные им компании в нарушающем закон ненадлежащем управлении при работе над музеем организации, сообщает AP.

Музей ФИФА был открыт в 2016 году после реконструкции офисного здания. Стоимость работ составила $140 млн. Открытие музея планировалось на 2015 год, но было отложено из-за коррупционного скандала, который привёл к уходу Блаттера с должности президента ФИФА.

Блаттер обязал ФИФА заключить договор аренды с компанией — владельцем здания, которой надо выплатить $360 млн до 2045 года, что, по мнению ФИФА, превышает рыночную стоимость.

84-летний Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет.

Ранее наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что расстроился, не получив награду тренеру года по версии ФИФА.