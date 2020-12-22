СМИ: ФИФА подала уголовную жалобу на экс-главу организации Блаттера
- Reuters
ФИФА подозревает бывшего руководителя федерации и выбранные им компании в нарушающем закон ненадлежащем управлении при работе над музеем организации, сообщает AP.
Музей ФИФА был открыт в 2016 году после реконструкции офисного здания. Стоимость работ составила $140 млн. Открытие музея планировалось на 2015 год, но было отложено из-за коррупционного скандала, который привёл к уходу Блаттера с должности президента ФИФА.
Блаттер обязал ФИФА заключить договор аренды с компанией — владельцем здания, которой надо выплатить $360 млн до 2045 года, что, по мнению ФИФА, превышает рыночную стоимость.
84-летний Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет.
Ранее наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что расстроился, не получив награду тренеру года по версии ФИФА.