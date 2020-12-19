Флик признался, что расстроился, не получив награду тренеру года по версии ФИФА

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что разочарован, не получив награду тренеру года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

«Жизнь продолжается. Конечно же, мы были немного разочарованы, но это нормально. Если ты попадаешь в тройку лучших, то хочешь победить. Мы живём в мире высоких достижений, поэтому нам всегда хочется выигрывать. Но всё идёт своим чередом. У нас новые цели, эта глава закрыта. «Бавария» достигла исключительных результатов. У нас в составе есть два лучших футболиста мира — Нойер и Левандовски. У нас был исключительный сезон», — цитирует Флика Goal.com.

Под руководством немецкого специалиста «Бавария» в 2020 году выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также стала победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Клопп второй год подряд признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.