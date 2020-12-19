Флик признался, что расстроился, не получив награду тренеру года по версии ФИФА

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что разочарован, не получив награду тренеру года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
Флик признался, что расстроился, не получив награду тренеру года по версии ФИФА
  • © Reuters

«Жизнь продолжается. Конечно же, мы были немного разочарованы, но это нормально. Если ты попадаешь в тройку лучших, то хочешь победить. Мы живём в мире высоких достижений, поэтому нам всегда хочется выигрывать. Но всё идёт своим чередом. У нас новые цели, эта глава закрыта. «Бавария» достигла исключительных результатов. У нас в составе есть два лучших футболиста мира — Нойер и Левандовски. У нас был исключительный сезон», — цитирует Флика Goal.com.

Под руководством немецкого специалиста «Бавария» в 2020 году выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также стала победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Клопп второй год подряд признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.

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