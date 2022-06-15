L’Equipe: прокуратура запросила срок для Блаттера и Платини

Швейцарская прокуратура запросила для бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини один год и восемь месяцев лишения свободы условно.

Об этом сообщает издание L’Equipe.

Федеральный уголовный суд в Беллинцоне вынесет приговор 8 июля.

В прошлом году комитет по этике ФИФА отстранил от деятельности, связанной с футболом, Йозефа Блаттера, а также бывшего генерального секретаря Жерома Вальке. Оба экс-чиновника также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Напомним, что Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини обвиняются в мошенничестве.

Ранее Блаттер почувствовал себя плохо во время дачи показаний в суде.