L’Equipe: прокуратура запросила срок для Блаттера и Платини

Короткая ссылка
Швейцарская прокуратура запросила для бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини один год и восемь месяцев лишения свободы условно.
L’Equipe: прокуратура запросила срок для Блаттера и Платини
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает издание L’Equipe.

Федеральный уголовный суд в Беллинцоне вынесет приговор 8 июля.

В прошлом году комитет по этике ФИФА отстранил от деятельности, связанной с футболом, Йозефа Блаттера, а также бывшего генерального секретаря Жерома Вальке. Оба экс-чиновника также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Напомним, что Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини обвиняются в мошенничестве.

Ранее Блаттер почувствовал себя плохо во время дачи показаний в суде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить