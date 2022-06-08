Блаттеру стало плохо во время допроса в суде по делу о мошенничестве

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер почувствовал себя плохо во время дачи показаний в суде.

По информации L'Équipe, 86-летний Блаттер пожаловался на проблемы с дыханием. Отмечается, что судья принял решение допросить функционера 9 июня.

В прошлом году комитет по этике ФИФА отстранил от деятельности, связанной с футболом, Йозефа Блаттера, а также бывшего генерального секретаря Жерома Вальке. Оба экс-чиновника также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Напомним, что Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини обвиняются в мошенничестве.

Ранее Йозеф Блаттер признался, что поменял своё мнение о президенте России Владимире Путине.