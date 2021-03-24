ФИФА отстранила Блаттера от футбола на шесть лет

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил от деятельности, связанной с футболом, экс-главу организации Йозефа Блаттера, а также бывшего генерального секретаря Жерома Вальке.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, Блаттер отстранён на шесть лет, а Вальке — на восемь. Оба экс-чиновника также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Отмечается, что расследования в отношении Блаттера и Вальке, по итогам которых было принято решение об отстранении, касались, в частности, правомерности премиальных выплат высшим должностным лицам организации в связи с соревнованиями ФИФА, различных поправок и продлений трудовых договоров, а также возмещения ФИФА частных судебных издержек по делу Вальке.

Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла дело в отношении Беккенбауэра.