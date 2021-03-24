ФИФА отстранила Блаттера от футбола на шесть лет
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФИФА, Блаттер отстранён на шесть лет, а Вальке — на восемь. Оба экс-чиновника также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.
Отмечается, что расследования в отношении Блаттера и Вальке, по итогам которых было принято решение об отстранении, касались, в частности, правомерности премиальных выплат высшим должностным лицам организации в связи с соревнованиями ФИФА, различных поправок и продлений трудовых договоров, а также возмещения ФИФА частных судебных издержек по делу Вальке.
Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла дело в отношении Беккенбауэра.