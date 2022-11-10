«Вероятность нашего боя с Магомедом намного выше»: Еркаев о реванше Исмаилов — Емельяненко и переносе турнира Arena

После того как Александр Емельяненко потерпит поражение на турнире Arena, у Магомеда Исмаилова не останется желания проводить с ним реванш. Об этом в интервью RT заявил глава промоушена Сергей Еркаев. По словам будущего оппонента ветерана PRIDE, он отдаёт ему уважение, но уверен в своей победе. Также он рассказал, почему решил создать свою лигу поп-MMA, сколько средств уходит на проведение шоу и почему мероприятие на «ЦСКА Арене» было перенесено на более поздний срок.

— Ваш поединок с Александром Емельяненко обещал стать одним из главных событий ноября в российских единоборствах. Но менее чем за неделю турнир был перенесён в связи с «несогласованием одного из органов». Сейчас вы можете сказать, что именно произошло?

— Пока новой информации нет. 11 октября на «ЦСКА Арене» прошло общее собрание с государственными органами столицы. Все инстанции, кроме одной, дали разрешение устроить турнир Arena.

— По какой причине был осуществлён перенос?

— В связи с невозможностью выделить личный состав для обеспечения безопасности при проведении шоу. Официальный ответ был именно таким.

— Следовательно, проблема была не с вашей стороны?

— Разбираемся в данном вопросе. Думаю, в течение ближайших дней всё прояснится окончательно.

— Вы уже определились с примерными датами, на которые может быть перенесён турнир?

— Сейчас не могу сказать, когда именно он состоится. Необходимо решить много вопросов, в частности с площадкой. До конца года в столице очень плотный график по мероприятиям. Будем подбирать наиболее удобную дату, чтобы это было выгодно нам с финансовой точки зрения и в то же время предоставляло возможность проведения трансляция по телевидению. При этом планируем устроить турнир именно в 2022-м.

— Наверняка это не самый приятный сценарий для промоушена, который влечёт за собой определённые финансовые издержки. Насколько они серьёзны?

— В данном случае мы обошлись малой кровью, потому что узнали обо всём за неделю. Если бы это произошло позже, встряли бы посерьёзнее. Конечно, промоушен понёс финансовые потери. Но все рекламодатели, партнёры и инвесторы вошли в ситуацию, ещё больше сплотились. Думаю, это даст нам возможность ещё лучше подготовиться к этому мероприятию и провести его на более высоком уровне.

— Для вашего промоушена турнир на «ЦСКА Арене» должен был стать крупнейшим в истории. Насколько сложно было организовать его?

— С точки зрения продакшена, съёмок он ничем не отличается от предыдущих. Мы регулярно проводим такие шоу и знаем, как это делать хорошо. В этот раз также приходилось решать вопросы с посадочными местами, продажей и распространением билетов, а также оформлением разрешающих документов, в итоге ставших камнем преткновения.

— Если сравнивать с вашими рядовыми турнирами, насколько больше средств потребовалось для организации шоу на «ЦСКА Арене»?

— В два раза больше.

— Вы наверняка видели, как некоторые пользователи отреагировали на новость о переносе шоу в вашем сообществе во «ВКонтакте». Многие комментарии были более чем негативные. С чем это связано, на ваш взгляд?

— Я не был удивлён. Людям нужна не правда, а возможность перемыть кости, поковыряться в чужом нижнем белье. На самом деле, ничего страшного не произошло. И возмущаться в первую очередь должны бойцы, которые планировали подраться в ноябре, набирали форму, проводили тренировочные сборы. На деле же именно спортсмены вошли в положение, повели себя максимально корректно.

Для многих других же это стало лишним поводом позлословить. От хейта никуда не уйти, это ожидаемо. Для моей команды ничего не изменилось. Мы отряхнулись и пошли дальше.

— Услышав о переносе, многие наверняка подумали, что причиной стал Александр Емельяненко. Сейчас вы можете заверить болельщиков, что проблема точно не в нём?

— Не нахожусь с Емельяненко на связи 24/7. Но мы плотно общаемся с его менеджером Никитой Бурчаком, интересуемся, как проходит подготовка. И он меня регулярно заверяет, что Александр себя очень хорошо чувствует, привёл себя в форму. Алкоголь не употребляет, находится в трезвом состоянии.

Насколько я знаю, сейчас он очень активно занимается различными делами. Покупает квартиру. В этом смысле он не подводит. Эта ситуация даёт ему ещё больше возможностей подойти к поединку в идеальном состоянии, залечить подвёрнутую ногу.

— После поражения от Вячеслава Дацика в окружении Емельяненко заверяли, что тот не получил серьёзных травм и находится в хорошем состоянии. По вашей информации, насколько это соответствует действительности?

— Первым делом поинтересовался состоянием здоровья Емельяненко. Менеджер заверил меня, что они провели все необходимые медицинские обследования. Никаких противопоказаний для выступлений нет. Считаю, что он готов к бою — как физически, так и морально.

— Как сам Емельяненко отреагировал на новости о переносе турнира?

— Естественно, перед публикацией официального анонса встретились с Бурчаком. Обсудили этот вопрос. Понятно, сначала это было воспринято не очень хорошо. У каждого бойца есть план подготовки, прочие моменты. Но все проблемы нам удалось с ходу уладить.

— Вы сказали, что постараетесь усилить кард турнира Arena новыми громкими именами. Уже удалось осуществить это?

— Договорились с Шамилем Паханом Галимовым и Харуном Бозиевым. Скорее всего, они также выступят в рамках стадионного шоу. Изначально эта битва должна была пройти под эгидой другой лиги — в финале Гран-при Hype Fighting. Считаю, это очень хорошее усиление. Схватку ждут болельщики.

— За последние несколько дней UFC покинули сразу несколько российских бойцов — Аскар Аскаров, Магомед Мустафаев и Алексей Олейник. Насколько реалистичным кажется их выступление на площадке Arena и заинтересованы ли вы в них?

— Мы идём в сторону профессиональных поединков. Постепенно будем убирать фриковые бои, делать ставку на опытных спортсменов. Да, блогерские схватки останутся в том или ином объёме. Это наша аудитория, нас полюбили за это. Не можем в одночасье взять и сменить направление. Но путь развития определён. И те же Аскаров, Мустафаев и Олейник уже у нас на карандаше. Рассматриваем их кандидатуры. Уверен, в ближайшее время вы сами заметите, как битвы в нашем промоушене будут выходить на принципиально новый уровень.

— Сейчас в России очень высокая конкуренция в плане поп-ММА и поп-бокса. И по уровню популярности промоушен Arena пока явно уступает и Hardcore FC, и Top Dog, и «Нашему делу». Как в таких условиях завлекать к себе известных бойцов?

— На самом деле, инструментов очень много. С их помощью и осуществляем это. Подписали Мориса Болеяна, того же Емельяненко. Находим общие точки соприкосновения, используем свои сильные стороны. Например, Top Dog специализируется на кулачных боях, и далеко не все хотят выступать по этим правилам, тем более бойцы MMA. Hardcore FC тоже делает акцент на кулачку, бокс, а кард их мероприятий по смешанным единоборствам не резиновый.

Опять же, есть определённые отличия между нами и Hardcore FC, из-за которых спортсмены скорее сделают выбор в нашу пользу. Например, финансовая составляющая, вектор развития.

— Что скажете о лиге «Наше дело»?

— Сейчас она сконцентрирована преимущественно на схватках с участием медийных личностей, хотя в последнее время также стала активно привлекать профессионалов.

— В целом как вам пришла в голову идея создать собственный промоушен?

— На тот момент владел сетью центров единоборств. У меня были тренеры, спортсмены. Возникло желание делать какой-то продукт. Кроме того, были возможности для этого. Первый турнир проводили в собственном зале, со стороны привлекали лишь съёмочную бригаду. Бились между собой представители моих клубов, а судили тренеры. Попробовали, нам понравилось. После этого решили устроить шоу чуть большего масштаба. А затем уже стали работать в Москве — по всем канонам поп-MMA.

— Если коротко сформулировать, чем промоушен Arena отличается от своих конкурентов?

— Хотя бы форматом проведения боёв. Если у Hardcore FC поединки разделяются по дисциплинам, то у нас все проводятся по единым правилам. Также у нас действует ограничение по нахождению в партере — не более 20 секунд. Тем самым мы даём бойцам возможность порубиться в стойке. На данный момент это ключевое отличие.

— Но ведь российские смешанные единоборства во многом и известны благодаря своим сильным борцам. Посмотрите на Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, Фёдора Емельяненко, того же Алексея Олейника. Не думаете, что из-за этого правила многие спортсмены не захотят драться у вас?

— С учётом намерения двигаться в сторону профессиональных боёв, не исключаю, что в будущем пересмотрю взгляды и отменю это правило. Возможно, у нас будет полный партер. Но думать об этом буду несколько позже.

— Изначально ваша лига носила название Erkaev Battle. Во сколько вам обошёлся первый турнир?

— 150 — 300 тыс. рублей. Второй стоил два миллиона, третий — 7,25 млн. В организацию последующих шоу мы вкладывали около 15 млн.

— Почему впоследствии решили сменить название лиги?

— Видел, что этот бренд идёт тяжело, людям непросто его запомнить. Поэтому ребрендинг счёл необходимостью. Думаю, мы полностью угадали. Название должно быть цепляющим, простым и понятным. Arena — именно такое.

— Первые бои у вас проходили на ринге со своеобразными стилизованными канатами. Не думаете, что впоследствии это можно было бы превратить в свою фишку, как это сделал Top Dog?

— Безусловно, у Top Dog есть свой стиль. И стать вторым таким невозможно. На самом деле, тогда это было вынужденной мерой. Шоу проводилось в небольшом помещении, клетки или ринга не было. В голову не пришло ничего другого, кроме как натянуть те самые канаты.

Безусловно, у каждой лиги должен быть свой уникальный стиль. И сейчас мы работаем над этим. В настоящий момент находимся на стадии разработки своей собственной, уникальной клетки.

— Если посмотреть ваш проект Arena Team Reality, то возникает ощущение, что в некоторых моментах вы вдохновляетесь примером UFC. Это так?

— На самом деле, всё иначе. Мне хотелось создать спортивное трэвел-реалити. Не было цели устраивать бои в рамках него. Мы изначально ориентировались на другую аудиторию. Но теперь понимаю, что допустил ошибку, загрузив всё это на основной YouTube-канал. Сейчас ведём переговоры с онлайн-кинотеатрами, чтобы транслировать этот продукт там. В настоящее время наблюдается дефицит контента, связанного с путешествиями. Например, с российского рынка ушла программа «Орёл и решка», поэтому ниша практически не занята.

— Ведущим первого сезона Arena Team Reality был Магомед Исмаилов. Не пытались договориться с ним о выступлении под эгидой промоушена?

— Да, мы общались. Предлагали организовать боксёрский бой на шоу Arena. Среди соперников рассматривали кандидатуру Тимура Никулина. Сам Магомед загорелся этой идеей, согласился, да и его оппонент был готов. Но против этого выступил его брат Рамазан Исмаилов.

— Почему?

— Он сказал: «Магомед, Тимур — это не твой уровень». Спустя какое-то время Исмаилов подписал контракт на схватку с Александром Иличем.

— Уже долгое время в России ждут их поединка с Александром Шлеменко, но складывается такое впечатление, что он им самим не особо нужен. Оба успели подраться с Иличем, а Исмаилов ещё и сразился с Оланреваджу Дуродолой в начале года.

— Если бы оба бойца хотели сразиться друг с другом, то эта битва уже давно состоялась бы. Мне кажется, боя между Исмаиловым и Шлеменко не будет. Я изначально в него не верил ввиду разных причин. Схватка была давно анонсирована, но с тех пор несколько раз отменялась. Значит, на то есть веские причины. Магомед и Александр совместно с промоушеном «качают» медиа, постоянно подогревая интерес к этому поединку. Только и всего.

— Ввиду каких причин вы не верили в проведение этого боя?

— Предполагаю, что стороны не могут договориться с промоушеном по деньгам. Скорее всего, у Магомеда очень большие требования по гонорару. Возможно, каждый из бойцов видит для себя серьёзные репутационные риски в случае поражения. Предполагает, что будет слишком сложно оправиться после неудачи.

— Если бы этот бой всё же состоялся, кто был бы фаворитом?

— За счёт уровня борьбы преимущество было бы на стороне Магомеда. Думаю, он просто переводил бы Александра на канвас. У Исмаилова очень высокий бойцовский IQ. Он очень грамотно оценивает как свои сильные и слабые стороны, так и оппонента. Наверняка понимает, что в стойке Шлеменко мог бы создать ему серьёзные проблемы, поэтому не стал бы рисковать. Да, какое-то время он бы работал на ногах, но ставку сделал именно на партер. И там мог бы завершить дуэль досрочно. Например, во втором раунде.

— Учитывая ваше сотрудничество с Исмаиловым и Емельяненко, многие наверняка ожидают в будущем увидеть их реванш на турнире Arena. Не рассматривали идею организации такого боя?

— Вероятность нашего боя с Магомедом намного выше, чем их реванша с Александра.

— Почему?

— После того как Александр проиграет мне, у Магомеда не останется никакого интереса к этому поединку. Сам Исмаилов признавался, что уже сейчас следит за мной, смотрит не как на руководителя промоушена, а как на бойца. Поэтому вижу вполне реальным проведение нашего очного поединка в конце 2023 года.

— Следовательно, ваша схватка с Емельяненко не разовая акции, а лишь старт карьеры в MMA?

— Безусловно, планирую продолжать выступления. Понимаю, что не просто пройду, а возьму верх в бою с Емельяненко. Хотя отношусь к нему максимально серьёзно, осознаю опасность. Как ни крути, Александр — профессиональный боец, да ещё и превосходящий меня в весе на 15 килограммов. У него тяжёлый удар.

— В интервью RT менеджер вашего будущего соперника намекнул, что их команда не считает вас сильным соперником. Как вы к этому отнеслись?

— Это абсолютно не задевает меня, скорее радует. Они имеют полное право придерживаться такого мнения. Для меня это служит дополнительной мотивацией.

— До настоящего момента вы ни разу не заходили в клетку. Почему сейчас?

— Считаю, это очень правильный и логичный шаг как для меня, так и для промоушена. Причём речь идёт как о медийной составляющей, так и о спортивной. Не буду скрывать, для меня это стало лишним стимулом привести себя в форму. Я заплыл, располнел. Где-то покурю электронную сигарету, где-то выпью вина — жизнь обычного московского предпринимателя. Это мне прилично поднадоело.

Поэтому и решил зайти в клетку. А затем подумал, что если и биться, то с сильным, известным противником, в схватке с которым я буду ощущать серьёзную опасность.

— Если после вашего очного поединка Емельяненко предложит вам отметить это знаковое событие, согласитесь?

— Могу принять это предложение, но употреблять не буду.