Александр Емельяненко — о словах брата о поп-ММА: запретите тогда смешанные единоборства

Александр Емельяненко высказался о предложении своего брата Фёдора запретить проведение турниров под эгидой поп-ММА-промоушенов.

«Не только в поп-ММА, во всех промоушенах, даже в профессиональных, есть моменты с неуважением соперников. Это часть работы по привлечению зрителя. Запретите тогда и смешанные единоборства, и бокс. Там тоже на пресс-конференциях друг на друга кидаются», — цитирует Емельяненко Metaratings.

При этом боец подчеркнул, что не видит, как можно запретить поп-ММА на законодательном уровне.

«Люди спокойно бьют кулаками по столу, и все улыбаются. Каждому своё», — заключил Емельяненко.

Поп-ММА организует турниры по смешанным единоборствам и кулачным боям. Промоушен часто привлекает к соревнованиям непрофессиональных бойцов из мира шоу-бизнеса и популярных блогеров. Известными поп-ММА-промоушенами в России являются Hardcore FC, «Наше дело», Arena и Hype Fighting Championship.

Ранее сообщалось, что бойцы поп-ММА проведут благотворительный турнир в поддержку детского спорта в Мариуполе.