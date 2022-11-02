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Бойцы поп-ММА проведут благотворительный турнир в поддержку детского спорта в Мариуполе

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Популярные бойцы поп-ММА и звёзды шоу-бизнеса проведут благотворительный турнир в поддержку детского спорта в Мариуполе.
Бойцы поп-ММА проведут благотворительный турнир в поддержку детского спорта в Мариуполе
  • Gettyimages.ru

В рамках мероприятия, которое пройдёт 24 ноября на арене «Известия Холл» в Москве, свои поединки проведут известная телеведущая Дана Борисова, мастер спорта России по кикбоксингу Фарид «Фара» Ядуллаев, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин, а также скандально известный «ВДВшник» Александр «Колобок» Орлов.

Организаторами мероприятия выступили руководитель букинг-агентства «Facemarket», продюсер и опытный менеджер в сегменте поп-ММА Артур Якобсон и общественный деятель и предприниматель Даниил Иващенко.

Цель мероприятия – собрать средства на поддержку и развитие детского спорта в Мариуполе.

Организаторы турнира планируют собрать 5 млн рублей, чтобы оказать поддержку детям Донбасса.

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