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Фёдор Емельяненко назвал глупостью критику Карелина в адрес MMA

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Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал слова трёхкратного победителя Олимпийских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сенатора Александра Карелина о смешанных единоборствах (MMA).
Фёдор Емельяненко назвал глупостью критику Карелина в адрес MMA
  • РИА Новости

«Карелин сказал глупость. Я очень чту заслуги Александра в борьбе и спорте. На международной арене Карелин — лицо своего вида спорта. Лучше бойцов тяжеловесов, по-моему, нет в его направлении», — сказал Емельяненко на своём YouTube-канале.

Боец напомнил, что у Карелина есть опыт выступлений в MMA.

«Карелин дрался с каким-то бойцом из Японии, дзюдоистом. Александр всю схватку проездил на заднице, а тот ему говорил: «Вставай, вставай. В стойку поднимайся». Там поединок был по правилам. Били они ладошками, не по-мужски», — сказал он.

Напомним: Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта, а система проведения соревнований.

Ранее Карелин рассказал о перспективах развития российского спорта в условиях санкций.

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