Фёдор Емельяненко назвал глупостью критику Карелина в адрес MMA
- РИА Новости
«Карелин сказал глупость. Я очень чту заслуги Александра в борьбе и спорте. На международной арене Карелин — лицо своего вида спорта. Лучше бойцов тяжеловесов, по-моему, нет в его направлении», — сказал Емельяненко на своём YouTube-канале.
Боец напомнил, что у Карелина есть опыт выступлений в MMA.
«Карелин дрался с каким-то бойцом из Японии, дзюдоистом. Александр всю схватку проездил на заднице, а тот ему говорил: «Вставай, вставай. В стойку поднимайся». Там поединок был по правилам. Били они ладошками, не по-мужски», — сказал он.
Напомним: Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта, а система проведения соревнований.
Ранее Карелин рассказал о перспективах развития российского спорта в условиях санкций.