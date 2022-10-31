Бой Еркаева с Александром Емельяненко перенесён

Стало известно, что поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и главой поп-ММА-организации Arena Сергеем Еркаевым не состоится в запланированные сроки.

«Турнир необходимо перенести по датам в связи с несогласованием одного из органов. Совсем скоро мы огласим новую дату — ждите официальный анонс», — написал в социальных сетях Еркаев.

По его словам, весь кард турнира будет сохранен. Под вопросом участие только одного бойца.

Бойцовский вечер должен был пройти 6 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

Предыдущим соперником Емельяненко был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, ответил на вопрос, сколько спортсмен получит за поединок с Еркаевым.