Узнать больше

Бой Еркаева с Александром Емельяненко перенесён

Короткая ссылка
Стало известно, что поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и главой поп-ММА-организации Arena Сергеем Еркаевым не состоится в запланированные сроки.
Бой Еркаева с Александром Емельяненко перенесён
  • РИА Новости

«Турнир необходимо перенести по датам в связи с несогласованием одного из органов. Совсем скоро мы огласим новую дату — ждите официальный анонс», — написал в социальных сетях Еркаев.

По его словам, весь кард турнира будет сохранен. Под вопросом участие только одного бойца.

Бойцовский вечер должен был пройти 6 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

Предыдущим соперником Емельяненко был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, ответил на вопрос, сколько спортсмен получит за поединок с Еркаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить