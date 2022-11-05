По разным сценариям: как Раисов проиграл Вартаняну из-за рассечения, а Туменов «задавил» Гончарова на ACA 147

Эдуард Вартанян победил Юсуфа Раисова в главном поединке турнира ACA 147 и пробился в финал Гран-при в лёгком весе. Во втором раунде у его соперника открылось глубокое рассечение под левым глазом, и в перерыве доктор посоветовал остановить схватку. В другом бою Биберт Туменов единогласным решением судей взял верх над Андреем Гончаровым. В дебюте боец из Нальчика получил тычок в глаз, но не отказался от продолжения борьбы и спустя некоторое время сам отправил соперника в нокдаун, после чего диктовал тому свои условия.

Очередной турнир лиги ACA вызывал повышенный интерес аудитории во многом благодаря двум главным поединкам вечера. В одном из них определялся первый финалист Гран-при в лёгком весе, а во втором выясняли отношения Андрей Гончаров и Биберт Туменов, устроившие жёсткую потасовку в эфире «Матч ТВ». Тогда перекрёстное интервью с бойцами переросло в драку, а разнимать оппонентов пришлось охраннику. Правда, оба довольно быстро успокоились и ещё в студии пожали друг другу руки.

За пару суток до шоу стало известно, что Гончаров не успевает сделать вес, а схватка находится на грани отмены. Туменов вполне мог перестраховаться и не соглашаться на бой с превосходящим его в массе на полтора килограмма соперником, но поступил храбро и выразил готовность войти в клетку. Правда, атмосфера вокруг битвы из-за этого лишь накалилась. И это было заметно ещё по общению соперников на пресс-конференции, а окончательно проявилось во время церемониального взвешивания. Андрей и Биберт вновь чуть было не устроили драку, но президенту ACA Алексею Яценко удалось успокоить спортсменов.

После такого зрители были вправе ожидать бескомпромиссной рубки, но поначалу оппоненты не оправдывали надежд болельщиков. Большую часть первого раунда они провели в разведке и очень мало рисковали, а самым ярким эпизодом стал тычок в глаз Туменову. Он был настолько неприятным, что боец долго не мог восстановиться, а в клетку даже был вынужден зайти врач. Оценка состояния спортсмена затянулась, и в какой-то момент даже его старший брат Альберт стал советовать родственнику задуматься об остановке боя. Но тот не последовал рекомендациям и продолжил поединок.

Этот эпизод лишь раззадорил Туменова. В концовке раунда он взорвался опасной комбинацией и чуть было не зажал визави в углу, а во втором лишь усилил давление. Биберт буквально гонял Андрея по клетке и постоянно оказывался острее в разменах. А в ходе одного из них поймал соперника апперкотом и уложил на канвас. У Туменова было около полутора минут, чтобы добить Гончарова в партере, но тому удалось «завязать» визави и дотерпеть до гонга.

Перехватить инициативу Андрей так и не сумел. Биберт не ослабил хватку и на протяжении последней пятиминутки доминировал над соперником, у которого практически закрылся левый глаз. И Туменов отлично пользовался этим, раз за разом всаживая ему в голову один правый хук за другим. В итоге Гончаров хоть и поднялся на ноги, но лишился последних сил.

После этого у судей не могло остаться сомнений о победителе поединка. Все пятеро членов жюри встали на сторону Туменова, а один не просто отдал ему все три раунда, но в одном увидел его явное превосходство — 29:27, 30:26, 29:28, 29:27, 29:28. Биберт выиграл второй раз подряд и сделал заявку на попадание в топ-5 полулёгкого веса, а Андрей уступил впервые с марта 2017 года. Тогда его уже на четвёртой минуте «задушил» Гамзат Саидбегов.

«В нашем весе сейчас очень серьёзные бойцы, очень конкурентные поединки. Также скоро пройдёт чемпионский бой между Магомедрасулом Хасбулаевым и Алиханом Сулеймановым… Посмотрим, если лига даст мне [сразиться с победителем] этого боя, с радостью соглашусь. Мне без разницы, с кем биться. Готов показывать зрелищные схватки», — заявил Туменов-младший.

Несмотря на отсутствие напряжённости в отношениях между оппонентами, главный бой интриговал не меньше. Ведь в нём встречались звёзды российских смешанных единоборств, которым уже долгое время прочат переход в UFC. И хотя Эдуард Вартанян обладал более внушительным послужным списком и превосходил Юсуфа Раисова в опыте, именно его считали андердогом. По мнению некоторых экспертов и журналистов, в последнее время Львиное Сердце выступал уже не так ярко, как раньше, и потерял вкус к спорту. Однако в клетке он наглядно доказал, что эти предположения не соответствуют действительности.

Первый раунд получился довольно конкурентным. Вартанян по традиции был очень хорош и разнообразен в стойке, но самое главное, смог защититься от проходов в ноги Раисова. Во второй половине отрезка Юсуф прижал соперника к сетке и попытался повалить на землю, но сам чуть было не оказался на спине после эффектной подсечки. И это так вдохновило Эдуарда, что уже после перерыва он сам попытался провести тейкдаун и преуспел.

Как оказалось, это и стало ключевым эпизодом битвы. Вартанян здорово контролировал Раисова на настиле и вскоре локтем открыл рассечение под его левым глазом. Юсуф сумел подняться на ноги, но совсем скоро вновь был переведён в партер. Почти на протяжении двух минут он терпел избиение и принимал один удар в голову за другим. Гонг он встретил с залитым кровью лицом и глубокой раной, на которую сразу обратили внимание представители его команды и медицинский персонал.

И уже спустя несколько секунд было принято решение об остановке боя. По мнению доктора, повреждение оказалось слишком серьёзным, а продолжение битвы могло обернуться для Раисова серьёзными проблемами со здоровьем. Хотя и он сам, и его соперник были готовы сражаться дальше. Вартаняну присудили победу техническим нокаутом и объявили первым финалистом Гран-при в лёгком весе.

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Правда, сам Эдуард остался недоволен таким исходом. Он поступил великодушно и обратился к руководству промоушена с просьбой признать схватку несостоявшейся. Однако Раисов выхватил у него микрофон и назвал успех Вартаняна полностью заслуженным. С ним согласился и основатель лиги Майрбек Хасиев. Так как рассечение было спровоцировано разрешённым ударом локтем, оснований для пересмотра результата не было.

«Прекрасно понимаю благородный поступок Львиного Сердца. Это красиво. Но мы не можем принимать решение… Согласно правилам, он победил», — сказал Хасиев.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия Раисова из трёх схваток, а Вартанян не только выиграл седьмую битву подряд, но и приблизился к завоеванию солидного гонорара за победу в турнире. Своего соперника он узнает в конце декабря, когда в Москве померятся силами Артём Резников и Андрей Кошкин.