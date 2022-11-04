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Махачев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев получил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
Махачев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Вручил Исламу, новому чемпиону UFC, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Прославляя нашу республику на мировых аренах, он заслужил самое высокое признание», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.

Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высоко оценил шансы Махачева в поединке с Волкановски.

 

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