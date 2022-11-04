Махачев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев получил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

«Вручил Исламу, новому чемпиону UFC, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Прославляя нашу республику на мировых аренах, он заслужил самое высокое признание», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.

Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высоко оценил шансы Махачева в поединке с Волкановски.