Махачев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
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«Вручил Исламу, новому чемпиону UFC, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Прославляя нашу республику на мировых аренах, он заслужил самое высокое признание», — написал Меликов в своём Telegram-канале.
Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.
Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высоко оценил шансы Махачева в поединке с Волкановски.