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Немков — о бое Махачева с Волкановски: Ислам выиграет

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высоко оценил шансы на победу Ислама Махачева в поединке с чемпионом полулёгкой весовой категории Алексом Волкановски.

«Если честно, я думал, Чарльз Оливейра самый такой конкурентный и приспособленный боец. Этот бразилец легко прошёл Джастина Гейджи, Дастина Порье и Майкла Чендлера, а Ислам просто переехал Оливейру, не дав ему ни шанса. Думаю, что и Алекса Волкановски Ислам переедет. Ислам выиграет», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.

11 февраля у Махачева запланирован поединок с Волкановски на UFC 284 в Перте (Австралия).

Ранее Немков дал совет Яну после поражения от О’Мэлли.

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