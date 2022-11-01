Немков дал совет Яну после поражения от О’Мэлли

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков дал совет Петру Яну, который проиграл американцу Шону О’Мэлли в рамках турнира UFC 280.

«Не падать духом, дальше готовиться, тренироваться и чуть расслабиться, разгрузить голову, отпустить ситуацию, собраться и вернуть кураж, на котором он зашёл в UFC. И вернуть пояс», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29). На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 выигранных поединков и одно поражение.

Ранее О’Мэлли прокомментировал поединок с Яном на турнире UFC 280 в Абу-Даби.