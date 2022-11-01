О’Мэлли: я чуть не вышиб Яна из UFC

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли прокомментировал поединок с россиянином Петром Яном на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я был довольно опасен в третьем раунде нашего поединка и чуть не снёс Яну голову. Я чуть не вышиб Яна из UFC. Моё колено чуть не отправило его в Bellator», — цитирует О’Мэлли YouTube-канал MMAFightingonSBN.

По его словам, он слышал, что российский боец хочет покинуть UFC.

Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29). На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 выигранных поединков и одно поражение.

Ранее боец смешанных единоборств Махачев назвал причины поражения Яна от О’Мэлли.