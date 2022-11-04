Вартанян победил Раисова в главном бое АСА 147

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян нанёс поражение своему соотечественнику Юсуфу Раисову в главном бое турнира Абсолютного чемпионата Ахмат (АСА).

Поединок в лёгкой весовой категории завершился победой Вартаняна. Бой остановили после второго раунда по медицинским причинам. Вартанян выиграл техническим нокаутом.

В активе Раисова 19 побед и три поражения. У Вартаняна 24 выигранных поединка и четыре поражения.

Турнир АСА 147 прошёл в Москве.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Биберт Туменов нанёс поражение своему соотечественнику Андрею Гончарову в поединке турнира АСА.