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Вартанян победил Раисова в главном бое АСА 147

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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян нанёс поражение своему соотечественнику Юсуфу Раисову в главном бое турнира Абсолютного чемпионата Ахмат (АСА).
Вартанян победил Раисова в главном бое АСА 147
  • Gettyimages.ru

Поединок в лёгкой весовой категории завершился победой Вартаняна. Бой остановили после второго раунда по медицинским причинам. Вартанян выиграл техническим нокаутом.

В активе Раисова 19 побед и три поражения. У Вартаняна 24 выигранных поединка и четыре поражения.

Турнир АСА 147 прошёл в Москве.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Биберт Туменов нанёс поражение своему соотечественнику Андрею Гончарову в поединке турнира АСА.

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