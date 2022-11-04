Вартанян победил Раисова в главном бое АСА 147
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Поединок в лёгкой весовой категории завершился победой Вартаняна. Бой остановили после второго раунда по медицинским причинам. Вартанян выиграл техническим нокаутом.
В активе Раисова 19 побед и три поражения. У Вартаняна 24 выигранных поединка и четыре поражения.
Турнир АСА 147 прошёл в Москве.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Биберт Туменов нанёс поражение своему соотечественнику Андрею Гончарову в поединке турнира АСА.