Махачев рассказал, что может провести бой с победителем поединка Чендлер — Порье
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«Мне могут дать победителя боя Чендлер — Порье. В ближайшие две недели будет точно известно, с кем я подерусь», — цитирует Махачева ТАСС.
Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.
Волкановски является чемпионом в полулёгком весе и занимает первое место в рейтинге P4P.
Ранее Махачев ответил на вызов Волкановски.