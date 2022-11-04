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Махачев рассказал, что может провести бой с победителем поединка Чендлер — Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Ислам Махачев может провести бой с победителем поединка между американцами Майклом Чендлером и Дастином Порье.
Махачев рассказал, что может провести бой с победителем поединка Чендлер — Порье
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Мне могут дать победителя боя Чендлер — Порье. В ближайшие две недели будет точно известно, с кем я подерусь», — цитирует Махачева ТАСС.

Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

Волкановски является чемпионом в полулёгком весе и занимает первое место в рейтинге P4P.

Ранее Махачев ответил на вызов Волкановски.

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