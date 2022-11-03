Рэпер Никитин и блогер Тарасов подрались на пресс-конференции «Нашего дела»

Дмитрий Никитин (рэпер D.Masta) и блогер Артём Тарасов устроили потасовку на пресс-конференции «Нашего дела» в Москве.

Никитин и Тарасов впервые встретились после скандала. В августе они стали участниками массовой драки в Санкт-Петербурге. В результате столкновения Тарасов был сильно избит.

«Наше дело» — это поп-ММА-промоушен, который организует турниры по смешанным единоборствам и кулачным боям с участием непрофессиональных бойцов из мира шоу-бизнеса.

Ранее Александр Емельяненко высказался о предложении своего брата Фёдора запретить проведение турниров под эгидой поп-ММА-промоушенов.