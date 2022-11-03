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Рэпер Никитин и блогер Тарасов подрались на пресс-конференции «Нашего дела»

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Дмитрий Никитин (рэпер D.Masta) и блогер Артём Тарасов устроили потасовку на пресс-конференции «Нашего дела» в Москве.
Рэпер Никитин и блогер Тарасов подрались на пресс-конференции «Нашего дела»
  • Gettyimages.ru
  • © assalve

Никитин и Тарасов впервые встретились после скандала. В августе они стали участниками массовой драки в Санкт-Петербурге. В результате столкновения Тарасов был сильно избит.

«Наше дело» — это поп-ММА-промоушен, который организует турниры по смешанным единоборствам и кулачным боям с участием непрофессиональных бойцов из мира шоу-бизнеса.

Ранее Александр Емельяненко высказался о предложении своего брата Фёдора запретить проведение турниров под эгидой поп-ММА-промоушенов.

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