«FIFA — мёртвая дисциплина»: Бакаев-младший о предпочтении CS:GO, пользе Медиалиги и вылете из РПЛ

Если у тебя с детства заложен характер победителя, то ты расстроишься из-за поражения даже в виртуальной реальности или за карточным столом. Такое мнение в интервью RT выразил полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев. Однако, по его словам, в футболе всё воспринимается гораздо острее и от неудач можно отходить несколько дней. Воспитанник «Спартака» рассказал, как организовал свой Кубок по CS:GO, объяснил, почему не любит FIFA и одиночные компьютерные игры, вспомнил о вылете из РПЛ, а также предположил, какой из сборных может улыбнуться удача на чемпионате мира в Катаре.

— В октябре 2022 года вы организовали турнир по киберспорту BakS Cup, в котором приняли участие многие известные российские футболисты. Как у вас родилась идея?

— Изначально не планировал заниматься этим. Но в один момент ребята, которые помогают с развитием моей киберспортивной организации, попросили финансово помочь им с проведением небольшого турнира по мобильным играм. Я выделил средства, посмотрел, как всё это работает. И в какой-то момент мне в голову пришла идея: почему бы не сделать что-то похожее, но с футболистами? Знаю многих ребят, которые занимаются этим в свободное время и были бы рады посоперничать друг с другом.

Плюс вспомнил период, когда из-за коронавируса были приостановлены все спортивные первенства, а люди были вынуждены сидеть дома. Тогда тоже проводились соревнования по CS:GO. Было очень интересно. На выходе у нас получился крупный турнир. Гордо могу сказать, что мы стали первыми, кто сделал такое в России. Хотя сейчас многие пытаются организовывать свои аналоги Медиалиги.

— В российском футболе также есть своя Медиалига, которая пользуется большой популярностью.

— Да, во многом меня вдохновил и этот пример. Хотелось создать нечто подобное, но в рамках киберспорта.

— Вы сами следите за футбольной Медиалигой?

— Если честно, не особо. Но регулярно натыкаюсь на новости о ней. Из этого делаю вывод, что в настоящий момент она имеет большую популярность в нашей стране.

— На ваш взгляд, существование Медиалиги идёт на пользу развитию футбола в России? Да, успехи условных «Амкала» и 2DROTS в Кубке вызвали солидный резонанс, но так ли это хорошо?

— Задавался тем же вопросом и пришёл к выводу, что это скорее плюс. В основном в Медиалиге выступают те, кто не пробился в основу в профессиональных командах. И для них это шанс заявить о себе. Посмотрите на Михаила Прокопьева, на днях подписавшего контракт с болгарским «Ботевом». Это потрясающий пример того, как человек из полулюбительского первенства может пробиться в серьёзный клуб.

И в этом случае прослеживаются параллели. С детства смотрю соревнования по Counter Strike, всегда хотел поучаствовать в турнире такого масштаба. Наверное, во многом поэтому и организовывал BakS Cup. А Медиалига — отличный шанс для этих ребят, блогеров, почувствовать атмосферу большого футбола. В том же Кубке России. Искренне рад за тех, у кого получилось раскрыться, показать себя и попасть на карандаш не только к местным, но и европейским клубам.

— Большинство из участвующих в первенстве футболистов представляют российские команды, но есть и легионеры. Те же Александр Головин, Артём Дзюба, Александр Кокорин. Насколько непросто было договориться с ними?

— Это было нетрудно. Ребятам понравилась идея, они были готовы помогать. Проблема была в том, что они представляют коллективы из разных лиг и стран, у каждого свой график. Плюс сложности с логистикой. Сейчас многие аэропорты закрыты, вследствие чего многим приходится тратить много времени на дорогу.

Мы составили первую версию календаря, а через несколько дней узнали о реформировании Кубка России. И очередной этап выпал на день проведения BakS Cup. Пришлось спешно всё переделывать, узнавать, кто и когда приезжает на матчи. Ведь после этого ты полностью концентрируешься на футболе и уже не можешь думать о чём-либо постороннем.

На самом деле, подстроиться под каждого было очень непросто. В турнире участвовали 55 человек, причём 32 из них — футболисты. И надо было сделать так, чтобы всем было удобно. А ведь, помимо профессиональных, есть ещё жизненные факторы. Могут быть какие-то проблемы в семье или что-то иное. Несколько раз матчи и вовсе могли не состояться. Но мы всё же справились. И теперь все спрашивают, когда вновь смогут сыграть друг с другом. Это самое главное.

— Но ведь решение всех этих трудностей требует огромного количества времени. Это не мешало карьере?

— Нет. Есть свободное время, которое я могу потратить на посторонние дела. Кроме того, не я один занимался Winline BakS Cup, у меня была большая команда. Не думайте, что я в одиночку составлял календарь, договаривался с людьми, разрабатывал дизайн. Конечно, я помогал с некоторыми моментами, но на это требовалось 30—60 минут.

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— Пожалуй, именно Кокорин долгое время был самым известным игроком в CS:GO среди российских футболистов. Он правда настолько хорош?

— Мы играли с ним в разгар пандемии. Могу сказать, что тогда Кокорин действительно смотрелся очень здорово. Сейчас у него был большой перерыв. Он долго не практиковался. А в турнире не смог принять участие из-за проблем с интернетом. Поэтому тяжело сказать, в какой он форме сейчас.

— На ваш взгляд, кто лучший игрок в Counter Strike из футболистов?

— Думаю, на этот вопрос лучше ответит статистика. У нас лучше всех себя проявил Руслан Литвинов из «Спартака». За ним расположился мой партнёр по команде Oi Boi Евгений Марков. Третьим стал Артемий Плетнёв, а четвёртым, к моему удивлению, брат.

— Почему успех Зелимхана стал для вас таким сюрпризом?

— Не ожидал от него такого яркого выступления. Победа его команды Wild Division указывает на то, что он лучше меня не только в футболе, но и в киберспорте.

— До этого вы брали над ним верх?

— У меня было устойчивое мнение, что я сильнее его в этом. Но турнир продемонстрировал обратное. А это лучший показатель. Конечно, меня это ни в коем случае не задевает. Наоборот, очень приятно. Значит, мой брат обладает большим мастерством не только в спорте, но и в CS.

— Наверняка многие люди полагают, что футболисты предпочитают всевозможным шутерам более близкий им FIFA. Такого рода симуляторы вас не привлекают?

— У меня был такой опыт. Но скажу честно, FIFA — мёртвая дисциплина. Не вижу смысла организовывать первенства по ней.

— Почему вы такого невысокого мнения о FIFA?

— По ней проводится мало турниров, в игре множество багов, и чинить её не собираются. С каждым годом старые проблемы остаются, появляются новые. Кроме того, мне самому гораздо больше нравится CS:GO.

— В какую серию FIFA играли в последний раз?

— FIFA 22. Новую опробовать не удалось. Electronic Arts ушла с российского рынка, поэтому нет возможности приобрести её. Возможно, это скорее плюс, чем минус. Не придётся тратится на покупку игроков, открытие паков.

— Насколько понимаю, вас привлекал именно режим The Ultimate Team.

— Конечно, интересно собрать свою команду.

— Но дорого.

— Естественно, это главный минус.

— Назовите рекордную сумму, которую вы тратили на покупку лутбоксов в FIFA.

— Сложно сказать. Примерно 5—10 тыс. рублей.

— Учитывая, сколько вкладывают другие, вы довольно экономны.

— Честно, удивляюсь, сколько некоторые люди просаживают в FIFA. И какой смысл? Через год выйдет новая серия, а все потраченные средства так и останутся в предыдущей. В один момент задумался об этом. Видимо, с годами взрослею, умнею.

— Как понимаю, вас интересуют многопользовательские онлайн-игры. А что с одиночными?

— Нет, это не моё. Когда-то я пробовал себя в таком, но быстро забросил. Там не с кем соревноваться. Мне интересно сыграть с живым человеком.

— В 2020 году в СМИ разлетелась новость, что Кокорин в бытность выступлений за «Спартак» играл в CS:GO до половины четвёртого утра. И это за сутки до игры с «Динамо» в РПЛ. Бывало такое, что слишком засиживались в онлайне и просыпали тренировки?

— Ни разу. Не так много времени трачу на это. В день могу уделить максимум час-два. Существует режим, его необходимо соблюдать. Как был профессионалом, так и остаюсь. Ничто не сможет мне помешать в этом плане. Например, за три часа до сна отключаю компьютер или ноутбук. Да, могу полазить в телефоне, но надеваю специальные очки. Они не только защищают от излучения, но и позволяют заснуть.

— На прошедшем BakS Cup вы дошли до финала, но там уступили команде Зелимхана Бакаева. Понятно, что поражения в футболе воспринимаются тяжелее, но насколько легко переживать неудачи в киберспорте?

— Если у тебя с детства характер победителя, то ты в любом случае расстроишься из-за поражения. Независимо от того, о чём идёт речь — о спорте, компьютерных или карточных играх. Уверен, ни один атлет не любит уступать. В финале BakS Cup я не смог добиться успеха, погрустил минут десять и снова был в порядке. В футболе же всё воспринимается гораздо острее. Можно отходить несколько дней.

— Насколько непросто было прийти в себя после поражения в матче с «Уфой» в 30-м туре прошлого сезона РПЛ?

— Было очень тяжело. Сильно переживал и долго не мог абстрагироваться от этого. Но такие моменты и делают тебя сильнее.

Ты осознаёшь всю ответственность. По-хорошему, с нами не должно было произойти такого. Но если случилось, необходимо смириться с этим и жить сегодняшним днём.

— Это был самый тяжёлый момент в карьере?

— Думаю, да. Бывали травмы, выводившие меня из строя на несколько месяцев, но это поражение было самым тяжёлым. Мы подвели очень многих людей. Можно проиграть матч, взять верх в следующем — и всё нормально. Здесь же ты не просто уступил, ты вылетел из лиги. И осознавать это очень непросто. Особенно такому человеку, как мне, который не любит проигрывать. По сути, ты провалил весь сезон. Это больно.

— Наверняка вы общались с братом после финала турнира по CS:GO. Что он сказал?

— Как такового разговора не было. Просто поздравил его с победой, пожелал спокойной ночи и пошёл спать.

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— Вы с Зелимханом прошли большой путь вместе. Оба тренировались в академии «Спартака», выступали за молодёжку, основную команду. Но потом ваши пути разошлись. Сейчас вы представляете «Рубин», Зелимхан — «Зенит». Насколько плотно общаетесь в последнее время?

— Не знаю, хорошо это или плохо, но разговариваем мы не так часто. Мы полностью сконцентрированы на работе и не видим смысла созваниваться каждый день, если в жизни не происходит ничего нового. Но мы остаёмся на связи и раз в неделю или две делимся новостями.

— Если говорить о дальнейших перспективах, как вы планируете развивать BakS Cup в будущем?

— Планируем либо провести второй сезон в таком же формате, либо устроить соревнование с участием профессиональных команд. Для этого у нас есть все условия. Будем смотреть, возможно ли это осуществить в 2022 году. Всё же скоро перерыв в чемпионате, ребята уходят в отпуск.

— Во время зимней паузы в Катаре пройдёт чемпионат мира. Собираетесь ли вы следить за мундиалем и кого считаете главным фаворитом?

— Не хотелось бы говорить про Францию. Мне почему-то кажется, что Бельгия должна пройти очень далеко. Это очень сильная сборная, выступающая на высоком уровне на протяжении многих лет, но по тем или иным причинам не добившаяся успеха ни на чемпионате мира, ни Европы. Думаю, в этот раз удача может улыбнуться им.

— Но ведь у бельгийцев серьёзные проблемы в обороне. Многие звёзды постарели, некоторые и вовсе завершили карьеру.

— Понимаю. Но почему-то верю в них. В их составе есть много ярких исполнителей. И если к ним добавятся молодые таланты, то у них появится шанс зайти далеко.