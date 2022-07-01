Рабочая группа Госдумы обсудила вопросы введения уроков киберспорта в школах

Депутат Госдумы Амир Хамитов, глава рабочей группы по развитию компьютерного спорта в России при комитете по спорту, сообщил, что парламентарии будут прорабатывать вопросы введения уроков киберспорта в школах.

В заседании группы приняли участие представители Минспорта, Минобрнауки, Минпросвещения, а также Федерации компьютерного спорта России и разработчики компьютерных игр и игровых платформ.

Как отметил Хамитов, чтобы устранить риск технологического отставания от развитых стран, нужно начинать «действовать уже сейчас», оказывая поддержку «отечественным производителям игр, ПО, современных IT-решений», в том числе посредством грантов.

«Мы будем прорабатывать вопросы введения уроков киберспорта в школах. Мы находимся на связи с профильными ведомствами, и они одобряют эту идею», — сказал депутат.

По мнению президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, для начала это должно быть дополнительное, а не обязательное образование.

Он напомнил, что для многих родителей «всё равно киберспорт остаётся непонятным».

Также участники рабочей группы предложили снизить возраст киберспортсменов: сегодня тренировки в киберспорте можно начинать с 12 лет, а участвовать в соревнованиях с 14 лет.

Ранее в Госдуме предложили финансировать разработку высокобюджетных компьютерных игр с помощью государственно-частного партнёрства.