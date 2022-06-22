В Госдуме предложили распространить ГЧП на киберспорт

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В Госдуме предложили финансировать разработку высокобюджетных компьютерных игр с помощью государственно-частного партнёрства (ГЧП). Такую инициативу обсудят в межфракционной рабочей группе «Компьютерный спорт».
В Госдуме предложили распространить ГЧП на киберспорт
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого замруководителя фракции ЛДПР Василия Власова.

Как отметил депутат, в России пока нет таких крупных проектов, как компьютерные игры в формате ААА — высокобюджетных новинок. В то же время, в стране есть хорошие наработки.

По мнению Власова, российских разработчиков нужно привлекать создавать продукт на родине.

«Вопрос только цены. Если будут нормально платить, будут крупные проекты и у нас», — сказал он.

Депутат выразил мнение, что в этом отношении можно использовать формат ГЧП.

«Например, 50% вкладывает государство, а 50% — крупная компания», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту прошёл все стадии согласования и утверждения.

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