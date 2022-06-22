В Госдуме предложили распространить ГЧП на киберспорт
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Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого замруководителя фракции ЛДПР Василия Власова.
Как отметил депутат, в России пока нет таких крупных проектов, как компьютерные игры в формате ААА — высокобюджетных новинок. В то же время, в стране есть хорошие наработки.
По мнению Власова, российских разработчиков нужно привлекать создавать продукт на родине.
«Вопрос только цены. Если будут нормально платить, будут крупные проекты и у нас», — сказал он.
Депутат выразил мнение, что в этом отношении можно использовать формат ГЧП.
«Например, 50% вкладывает государство, а 50% — крупная компания», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту прошёл все стадии согласования и утверждения.