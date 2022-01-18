Федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту прошёл все стадии согласования

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Федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту прошёл все стадии согласования и утверждения.
Федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту прошёл все стадии согласования
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Федерации компьютерного спорта России.

Стандарт включает требования к программам подготовки киберспортсменов, а также требования к организаторам и участникам такой подготовки, что необходимо для обеспечения единства основных требований на всей территории страны.

«Теперь официально могут открываться секции по компьютерному спорту, разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов. Это важный этап в развитии нашего вида спорта», — заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в беседе с изданием.

В декабре член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от «Единой России» Александр Прокопьев выступил с рядом инициатив по развитию киберспорта.

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