В Госдуме рассказали об инициативах по развитию киберспорта
- РИА Новости
Так, в беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что законом необходимо определить, что такое киберспорт и каков статус участников таких соревнований. Неопределённость мешает развитию этого вида состязаний, отметил он.
Прокопьев предложил создать в Госдуме межфракционную рабочую группу, которая среди прочего выработает несколько соответствующих поправок в законодательство.
В неё могут войти представители всех пяти фракций и комитетов, которые так или иначе имеют отношение к рассматриваемой проблеме.
Кроме того, по словам депутата, следует наладить совместную работу министерств и парламента, чтобы развивать онлайн-соревнования.
Как ранее сообщало URA.RU, в Федерации компьютерного спорта России назвали оптимальный возраст для занятий киберспортом.