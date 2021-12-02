В Госдуме рассказали об инициативах по развитию киберспорта

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от «Единой России» Александр Прокопьев выступил с рядом инициатив по развитию киберспорта.

Так, в беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что законом необходимо определить, что такое киберспорт и каков статус участников таких соревнований. Неопределённость мешает развитию этого вида состязаний, отметил он.

Прокопьев предложил создать в Госдуме межфракционную рабочую группу, которая среди прочего выработает несколько соответствующих поправок в законодательство.

В неё могут войти представители всех пяти фракций и комитетов, которые так или иначе имеют отношение к рассматриваемой проблеме.

Кроме того, по словам депутата, следует наладить совместную работу министерств и парламента, чтобы развивать онлайн-соревнования.

Как ранее сообщало URA.RU, в Федерации компьютерного спорта России назвали оптимальный возраст для занятий киберспортом.