В Госдуме рассказали об инициативах по развитию киберспорта

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Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от «Единой России» Александр Прокопьев выступил с рядом инициатив по развитию киберспорта.
В Госдуме рассказали об инициативах по развитию киберспорта
  • РИА Новости

Так, в беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что законом необходимо определить, что такое киберспорт и каков статус участников таких соревнований. Неопределённость мешает развитию этого вида состязаний, отметил он.

Прокопьев предложил создать в Госдуме межфракционную рабочую группу, которая среди прочего выработает несколько соответствующих поправок в законодательство.

В неё могут войти представители всех пяти фракций и комитетов, которые так или иначе имеют отношение к рассматриваемой проблеме.

Кроме того, по словам депутата, следует наладить совместную работу министерств и парламента, чтобы развивать онлайн-соревнования. 

Как ранее сообщало URA.RU, в Федерации компьютерного спорта России назвали оптимальный возраст для занятий киберспортом.

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