Кушнарёв покинул киберспортивную команду Virtus.pro после невыхода на The International 2022

Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв покинул состав Virtus.pro после непопадания команды на главный турнир по Dota 2.

«Было здорово на время вернуться в родную берлогу, но сейчас пора двигаться дальше. Я желаю парням успеха и надеюсь, что мы ещё пересечёмся с ними на турнирах», — приводит слова игрока официальный сайт команды.

23-летний киберспортсмен вновь пополнил состав российской команды в конце мая 2022 года, ранее он выступал за коллектив с 2016 по 2019 годы и дважды доходил с ним до пятого и шестого места на The International.

The International 2022 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября.

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