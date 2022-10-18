Кушнарёв покинул киберспортивную команду Virtus.pro после невыхода на The International 2022
«Было здорово на время вернуться в родную берлогу, но сейчас пора двигаться дальше. Я желаю парням успеха и надеюсь, что мы ещё пересечёмся с ними на турнирах», — приводит слова игрока официальный сайт команды.
23-летний киберспортсмен вновь пополнил состав российской команды в конце мая 2022 года, ранее он выступал за коллектив с 2016 по 2019 годы и дважды доходил с ним до пятого и шестого места на The International.
The International 2022 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября.
Ранее руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал, сколько составит общий призовой фонд первого фиджитал-турнира в Казани.