Призовой фонд «Игр будущего» в 2024 году в Казани составит $25 млн
«На весь турнир — $25 млн в 2024 году. Эти деньги будут распределяться по дисциплинам, у каждой дисциплины есть свой призовой фонд, где-то, условно, будет миллион, а где-то — восемь», — цитирует Столярова ТАСС.
По его словам, призовой фонд будет полностью состоять из частных инвестиций, имена спонсоров он раскрывать не стал.
Первые «Игры будущего» состоятся в феврале 2024 года в Казани. На турнире пройдёт первенство в 16 гибридных дисциплинах. Каждая из них совмещает классический спорт и киберспорт.
Ранее во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Федерация киберспорта России заключила договор с проектом для разработчиков видеоигр «Начни игру» платформы «Россия — страна возможностей».