На ВЭФ подписали соглашение по киберспорту
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Соглашение позволит молодым людям попробовать себя и в киберспорте, и в IT-сфере, сообщает ФАН.
«В этом году запустился совершенно новый для нас проект, платформа «Начни игру». Она нацелена на тех молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с игровой индустрией: создавать игры, выступать в качестве разработчика, дизайнера. И сотрудничество с Федерацией киберспорта России нам очень сильно в этом помогает», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.