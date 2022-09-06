На ВЭФ подписали соглашение по киберспорту

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Федерация киберспорта России заключила договор с проектом для разработчиков видеоигр «Начни игру» платформы «Россия — страна возможностей».

Соглашение позволит молодым людям попробовать себя и в киберспорте, и в IT-сфере, сообщает ФАН.

«В этом году запустился совершенно новый для нас проект, платформа «Начни игру». Она нацелена на тех молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с игровой индустрией: создавать игры, выступать в качестве разработчика, дизайнера. И сотрудничество с Федерацией киберспорта России нам очень сильно в этом помогает», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.