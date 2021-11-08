Первая победа в истории и $1 млн призовых: как трое россиян стали чемпионами мира по CS:GO в составе NaVi

Киберспортивная организация Natus Vincere с тремя российскими геймерами в составе впервые выиграла чемпионат мира по Counter-Strike: Global Offensive — PGL Major Stockholm 2021. Также она получили призовые в размере $1 млн. Прежде команда трижды доходила до финалов самого престижного турнира, но ни разу не побеждала в них. На этот раз NaVi стала первым коллективом в истории, который не уступил ни на одной карте на протяжении всех соревнований.

Не прошло и месяца после ошеломительного успеха российской команды Team Spirit на главном турнире по Dota 2 (The International), как у поклонников киберспорта из СНГ появился ещё один повод для радости. Организация Natus Vincere (NaVi), в составе которой выступают геймеры из России и Украины, впервые в истории стала победителем PGL Major в дисциплине CS:GO. В гранд-финале она обыграла G2 Esports со счётом 2:0 и заработала $1 млн призовых.

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Турнир, который можно назвать чемпионатом мира по CS:GO, проводится с 2013-го. Однажды представителям СНГ удалось выиграть соревнования — в 2017-м на PGL Major Krakow первое место занял казахско-русско-украинский состав Gambit. Среди остальных ближе всех к триумфу были как раз NaVi. Они являлись одними из сильнейших в дисциплине за последние годы, но на мейджорах им всякий раз чего-то не хватало. До PGL Major Stockholm 2021 команда трижды выходила в финал чемпионата, но неизменно проигрывала. Причём в решающих противостояниях обычно не удавалось забрать даже одну карту (так называют матчи в Counter-Strike).

Минувший турнир прошёл в Стокгольме и стал первым после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. В соревнованиях приняли участие 24 команды со всей планеты, и четыре из них представляли СНГ. Помимо «Рождённых побеждать», это были вышеупомянутый Gambit, а также Virtus.pro, Team Spirit и Entropiq. Причём Natus Vincere и Gambit считались главными фаворитами мейджора, если верить котировкам букмекеров. Некоторые аналитики даже предполагали, что чемпионы 2017 года являются чуть ли не единственными, кто способен остановить трёхкратных финалистов.

Однако NaVi выделялись как минимум из-за наличия в составе Александра Костылёва (s1mple), которого эксперты и зрители считают одним из лучших, если не лучшим игроком CS:GO в истории. Украинец это оправдывал и по ходу турнира, когда мог чуть ли не в одиночку решить исходы противостояний. Более того, для него «мэйджор» в Стокгольме оказался важен вдвойне, поскольку ему не хватало именно этого трофея в списке достижений.

Помимо него за команду выступали его соотечественник Валерий Ваховский (B1t), а также россияне Денис Шарипов (electronic), Кирилл Михайлов (Boombl4) и Илья Залуцкий (Perfecto). Именно в таком составе «Рождённые побеждать» добивались успеха по ходу сезона на Intel Grand Slam, IEM в Кёльне и EPL Season 14. То есть, результаты коллектива оправдывали его статус главного претендента на чемпионство в Стокгольме.

Natus Vincere начали демонстрировать свой высокий класс уже на старте «мейджора». На групповой стадии они достаточно буднично разобрались с каждым из соперников. Не возникло проблем и на старте плей-офф, где была одержана победа над Team Vitality. В полуфинале болельщикам предстояло увидеть долгожданное дерби СНГ между NaVi и Gambit. Причём основанная в 2016-м году российская организация тоже достаточно уверенно шла по турниру. Она допустила единственную осечку в группе против соотечественников из Entropiq, но это не помешало пробиться в четвертьфинал, где удалось одолеть FURIA Esports.

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Тем не менее в битве за выход в гран-финал NaVi доказали, что являются гораздо более классным коллективом. Уже на первой карте они буквально разгромили соперника со счётом 16:8, а второй розыгрыш получился самым простым для Костылёва и компании на турнире — 16:3. Таким образом, Gambit покинули соревнования, разделив третье-четвёртое места с Heroic, которые, в свою очередь, в упорной борьбе уступили G2 Esports.

Европейская команда G2 тоже являлась одним из фаворитов PGL Major Stockholm 2021. Более того, она, как и NaVi, подошла к решающей встрече без поражений. И хотя большинство ожидало увидеть триумф российско-украинского коллектива, G2 также нельзя было списывать со счетов. Так, «Рождённые побеждать» столкнулись с более явным сопротивлением, чем в предыдущем матче, но всё же добились успеха — 16:11 на первой карте и 22:19 на второй. Причём во всей красе проявил себя лидер коллектива Simple, совершивший 72 убийства за противостояние. Он был признан и лучшим игроком всего «мейджора» с общим рейтингом 1,47.

Собственно, «Рождённые побеждать» стали первыми в истории, кому удавалось выиграть главный турнир планеты, не уступив по его ходу ни одной карты. После успеха киберспортсмены не скрывали своей радости, а Костылёв отметил, что долгий путь к заветному призу был пройден не зря, и коллектив по-настоящему заслужил трофей своей работой.

«Однажды я пообещал себе, что останусь в NAVI и выиграю мейджор. Сегодня мы сделали это. Многие не верили в нас, но мы, чёрт возьми, сделали это», — заявил Костылёв.

Однако самым эмоциональным получился выход на чемпионскую сцену капитана NaVi Михайлова, который во время награждения попросил микрофон у ведущего и сделал предложение своей девушке. Конечно, рядом её в тот момент не оказалось, но утвердительный ответ в соцсетях не заставил себя долго ждать.