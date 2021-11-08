Костылев — о победе на ЧМ по CS:GO: многие не верили в нас

Снайпер российско-украинской команды Natus Vincere (NAVI) Александр Костылев поделился эмоциями после победы на чемпионате мира 2021 года по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

«Однажды я пообещал себе, что останусь в NAVI и выиграю мейджор. Сегодня мы сделали это. Многие не верили в нас, но мы, чёрт возьми, сделали это», — цитирует «Чемпионат» Костылева.

Он отметил, что во время второго поединка в финале турнира PGL Major в Стокгольме (Швеция) игроки команды поверили друг в друга и поэтому смогли победить G2 Esports (Испания) со счётом 2:0.

«Да, карта была равная, но мы боролись до конца и победили. Горжусь своей командой. Мы чемпионы», — добавил 24-летний игрок из Киева.

В состав NAVI входят Костылев (Украина), Денис Шарипов (Россия), Кирилл Михайлов (Россия), Илья Залуцкий (Россия), Валерий Ваховский (Украина).

Natus Vincere заработала за победу $1 млн.

Ранее сообщалось, что российская команда Team Spirit стала чемпионом The International.